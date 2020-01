Preview de la soirée NBA : mardi rêveries, on va fantasmer sur le potentiel de ce programme, et le mater en appréciant ce qui nous est donné

Il y a des soirs comme ça où on a envie de réinventer le monde. En préparation d’une nouvelle nuit NBA, on vous embarque dans les match-ups qui auraient pu être au programme dans un monde idéal, sans moins célébrer ce qui nous attend sur le League Pass. Fermez les yeux et imaginez un peu.

Cavaliers – Pistons à 1h

On commence par une rencontre, qui même dans une utopie ne serait peut-être pas hyper sexy, mais rêvez avec nous. Si Blake Griffin jouait comme il sait le faire (ou s’il jouait tout court) et si les Cavs n’avaient pas une ambiance aux vestiaires aussi flinguée que leur défense, le match de ce soir aurait sûrement plus d’intérêt. Mais à défaut de beau basket et d’un rouquin, on aura droit à beaucoup de drama : Kevin Amour ne peut plus voir la gueule de qui que ce soit à Cleveland et Bobby Marks d’ESPN a rapporté aujourd’hui que les Cavs s’intéressaient au gros Dédé Drummond. Amateurs de conclusions hâtives, bonsoir. Et puis on aura la chance de voir le petit Sekou porter fièrement nos couleurs. Petit cocorico et on passe au rêve suivant.

Raptors – Trail Blazers à 1h

Pour celui-ci, on aurait souhaité voir une infirmerie moins pleine. On songe au bonheur que ça aurait été de voir Marc Gasol rebondir sur Hassanou, Normane Pouelle tenter un moulin par-dessus un arbitre, Matt Thomas encourager ses potes sur le banc et la paire Fred VanVleet – Pascal Siakam corriger les Blazers comme au match aller (66 points combinés à 25/44 et 8/13 à 3-points… une ligne de stats de barbu faite par deux personnes dis donc). Pardon, on se reconcentre et on vous replonge un peu plus dans la déprime en vous signalant que même Cigé Macolume n’est pas certain de jouer. Non vraiment ce match-là il aurait pu être plus chouette. Mais bon, Melo, Kyle, Lillard, Hassanou, Boucher… on ne va pas se plaindre non plus. Il reste de quoi passer un bon moment.

Nets – Thunder à 1h30

Bon bah même constat hein. Ajoutez KD et Kyrie et ça a tout de suite une autre gueule. Petit check-up de la famille avec CP3 avant l’entre-deux sous les projos du Barclays Center, sous l’œil attendri de Jay-Z de retour pour l’occasion… ce serait idyllique. Mais ça devient vite masochiste si on s’égare par là. Profitons plutôt du plaisir de voir évoluer les petits jeunes d’OKC guidés par leurs tontons Chris, Danilo et Steven. Une défaite dans l’antre de Sixers énervés, c’est très pardonnable. Il faudra juste que les deux groupes se soient vite remis de leurs vols respectifs car tout le monde est en back-to-back ce soir. Ça aussi, on aurait préféré faire sans mais que voulez-vous, vive le calendrier NBA.

Grizzlies – Timberwolves à 2h

Ahhh pour ce match-là on aimerait revenir à la mi-novembre. Pour les Wolves évidemment. Les Oursons ne se portent pas trop mal vu les attentes. On sera déjà satisfait de voir Ja Morant établir une relation père-fils avec Jeff Teague et continuer de vouloir monter au tomar sur tout le monde. Quand on pense aux Loupiots la nuit, à l’inverse, on rêve d’un Andrew Wiggins qui se décide enfin à être digne d’un numéro 1 de la draft, comme en début de saison. Ou au moins fais-nous plaisir ce soir et compense la potentielle absence de KAT en plantant 40 pions sur les Grizzlies. Merci bien.

Suns – Kings à 3h

Ce n’est pas à la mi-novembre qu’on veut revenir par amour de la nostalgie pour ce match mais en 2004… Du côté de Phoenix, tentez de visualiser un Canadien aux cheveux longs plutôt qu’un Espagnol aux cheveux gras, au pick & roll avec un monstre physique nourri aux protéines américaines et pas à la bière australienne. À Sacramento, on récupère Mike Bibby, Chris Webber et surtout un jeune Matt Barnes en sortie de banc plutôt qu’un Trevor Ariza en fin de parcours. C’est tout de suite plus excitant hein Matt Barnes ? Disons qu’il aurait pu pimenter la rencontre comme il savait faire à l’époque, autant chez les Kings que chez les Suns d’ailleurs. En fait oubliez le reste, on ne veut que lui ce soir. Lui et Kelly Oubre Jr. en un contre un toute la soirée.

Lakers – Knicks à 4h30

Forcément, vu qu’on vient de parler souvenirs, années 2000, tout ça… on est obligés d’avoir une pensée pour le poids historique de cette rencontre, porté par le retour du Showtime à L.A. et lourdement lesté par la nouvelle saison poubelle de New York. Mais cessons de vivre dans le passé, et rêvons plutôt de ce même match… au Madison Square Garden. Le King et AD en visite dans la Grosse Pomme ce serait plus excitant – bizarrement – peut-être car les maillots des Lakers au MSG font toujours leur petit effet. C’est d’ailleurs prévu pour le 22 janvier. En attendant cette affiche, on se contentera du Staples Center qui ne manque pas d’allure non plus mais que les Knicks auraient sûrement préféré quitter avant ce soir. Ils y sont pensionnaires depuis dimanche et ne sont pas passés très loin de battre les Clippers mais Lou Williams a calmé tout le monde en fin de match. Les changements de parquet et d’éclairage les embrouilleront peut-être autant que les nouvelles assignations défensives. Qui défendait sur les postes 1 et 4 déjà dimanche soir ?

Voilà. La preview de vos six matchs du soir dans un univers parallèle. On a imaginé tout ça avec d’autres joueurs, d’autres salles, d’autres contextes, maintenant on vous attend pour kiffer la NBA, la vraie, celle qui nous vend encore du amazing à la pelle tous les soirs.