Trade Deadline, partie 2 : comment se renforcer chez les contenders ? Apéro TrashTalk

Nous sommes le 7 janvier 2020 et les 30 franchises NBA n’ont plus qu’un petit mois pour effectuer leurs derniers ajustements avant le sprint final. Dans le jargon, on appelle ça la trade deadline et quelques équipes jouent gros lors de cette période dédiées aux transferts. Il fallait qu’on en parle.

Chaque année c’est la même chose. Aux alentours de la mi-saison, tout le monde y voit un peu plus clair sur ses objectifs et certains sont loin du comptent et profitent de la trade deadline pour renforcer leur effectif ou le liquider hashtag tanking. A chacun sa stratégie, néanmoins on s’attend à ce que quelques GM soient particulièrement actifs d’ici le 6 février pour se rapprocher de la courbe qu’ils s’étaient dessinés en début de saison ou simplement pour continuer de renforcer le noyau dur de l’équipe en vu des grosses échéances au printemps. On pense notamment aux Sixers en quête d’un joueur capable de mettre la balle dans un panier à plus de 7 mètres, aux Lakers et aux Clippers qui se battent toujours pour la couronne à l’Ouest et que l’on s’attend déjà à voir se battre dans une série épique en sept matchs au mois de mai, ou encore aux Warriors qui visent une sixième Finale consécutive aux Rockets à qui il semble toujours manquer un petit quelque chose (ça commence par dé et ça finit par une barrière en anglais) pour espérer mieux qu’une finale de Conférence et enfin au Jazz qui n’a pas attendu février pour réaliser un premier move alors que la saison avait déjà commencé. Il faudra également se méfier de Danny Ainge et de Pat Riley qui sont toujours à l’affût des bons coups mais aussi de Masai Ujiri qui avait déjà fait le coup il y a un an pour mettre la main sur la dernière pièce qui permettrait à son équipe de soulever le trophée Larry O’Brien quelques mois plus tard. Bref, tous les contenders sont au taquet, ils s’observent et les offres sont sur le point d’être dégainées de la part de ces franchises qui visent la victoire à très court terme et qui n’hésiteront pas à faire all-in pour aller jusqu’au bout en 2020.

Cacahuètes, binouze et canapé, on se pose et on en parle.



