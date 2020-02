Preview de la nuit : du lourd au programme, parfait pour se remettre des surprises de la trade deadline

Ce soir la planète basket vibrera au son des notifications des tweets d’Adrian Wojnarowki, Marc Stein ou Shams Sharania, mais la nuit se poursuivra comme d’habitude sur les parquets, parfait pour ne pas aller se coucher avant minuit comme le commun des mortels. Cinq matchs seulement mais au moins trois qui valent clairement le détour, on appelle ça le dessert parfait après une trade deadline qui s’annonce complètement folle. Elle est pas belle la vie ?

1h30 : Kni cks – Magic

Magnifique non-affiche pour commencer, mais parfait pour se mettre devant du basket (vite fait) tout en rêvassant en checkant les dernières nouvelles tombées en soirée. Peut-être bien que la moitié des joueurs de New York ne sera pas en tenue à cause d’un transfert survenu quelques heures plus tôt, d’ailleurs l’autre moitié n’est même pas sûre de jouer à cause de divers petits bobos (Mitchell Robinson, R.J. Barrett, Reggie Bullock, Wayne Ellington, Damyean Dotson, Allonzo Trier…) et peut-être bien (surtout) que le Magic va profiter de son passage au Madison pour faire le plein de confiance. Evan Fournier, Nikola Vucevic et leur bande de kickers tenteront de ne pas tomber dans le piège de mecs qui jouent au basket une fois ou deux par mois seulement, et on espère voir quelques minutes du duel franco-franças entre Vavane et Franky, à moins que ce dernier n’ait fait ses valises dans la soirée direction Washington contre un bout de jambe de bois de John Wall. Clairement pas l’affiche de la soirée en tout cas, on appellera donc ça une légère mise en bouche.

2h : Bulls – Pelicans

On parlait d’affiche de la soirée ? Et bien ce Bulls – Pelicans… ne rentre pas non plus dans cette catégorie. On attendra en tout cas de voir ce que peut donner Zion Williamson (s’il joue) face à une raquette qui ne fait même pas son poids lorsque l’on ajoute les kilos de tous les joueurs valides de Chicago. Des Pels en forme, des Bulls qui voudront continuer à croire à une utopique huitième place, et un match qui devrait en tout cas aller chercher dans les 280 points en cumulé au vu de la préférence bullzo-pelicanienne pour l’attaque. Zach LaVine passera-t-il les 40 points ? Zion Williamson cassera-t-il un panier ? Jaxson Hayes demandera-t-il à un arbitre s’il désire le su*er ? Luke Kornet aime t-il les glaces ? Réponse à 2h, mais très clairement nos yeux regarderont surtout du côté du Wisconsin, et hop encore une transition inter-paragraphe parfaite.

2h : Buck s – Sixers

Car non loin du Michigan mais dans un paysage un peu plus forestier… on passe aux choses sérieuses. Énorme choc de la Conférence Est entre la meilleure équipe de la NBA et une autre qui aimerait le devenir, entre un MVP en titre et bien placé pour faire la passe de deux et un Joel Embiid MVP des déclarations. Malgré tout on imagine bien les Sixers emmerder Milwaukee car les joueurs de Brett Brown savent peut-être mieux que quiconque élever leur niveau de jeu quand ils le peuvent. Un match qui se jouera en défense, ça change un peu, et le souvenir d’un duel greco-camerounais en mars dernier qui nous fait déjà saliver alors que les mecs ne sont même pas encore en tenue. Y’a un avantage psychologique à aller chercher, le besoin de se rassurer pour Philly et de frapper un grand coup pour les Bucks, et dans tous les cas la promesse d’un énorme choc. Frottez-vous les mains hein, y’a vraiment de quoi.

4h : Blazer s – Spurs

En plein cœur du quatrième quart entre Giannis, Khris, Joel et Benny débutera en Oregon un autre genre de choc. Double-fenêtre exigée car ce Blazers – Spurs vaudra là-aussi son pesant de cacahuètes. On parle de deux franchises qui visaient clairement les Playoffs en début de saison, qui les visent toujours mais qui sont par contre bien mal en point. Le Thunder, les Mavs et les Grizzlies se marrent ? San Antonio et Portland galèrent à sortir du ventre mou, relisez bien cette phrase deux ou trois fois. Deux équipes au bilan négatif dans le fond comme dans la forme, deux franchise players qui tentent tant bien que mal de sauver les meubles mais si la saison s’arrêtait aujourd’hui tout ce petit monde se verrait dans l’obligation de laisser leur place en postseason. Match ultra-important donc car si le perdant aura le droit d’y croire encore un peu, le perdant se verra plongé encore un peu plus dans la boue, une boue aux allures de sables mouvants dont on ne sort pas vivant…

4h30 : Laker s – Rockets

Le feu d’artifice final. D’un côté LeBron James et Anthony Davis, de l’autre un pivot d’1m78 mais le duo Harden / Westbrook qui voudra dépasser à lui seul les 100 points, 30 rebonds et 30 passes. Un géant sera peut-être arrivé à Houston d’ici-là, peut-être aussi que les Angelinos auront récupéré du vétéran à la place de Kyle Kuzma, mais dans tous les cas c’est un match aux allures de All-Star Game auquel on aura droit au petit matin. Hâte de voir JaVale McGee au poste face à Austin Rivers, hâte de voir qui de LeBron, Russ ou Ramesse validera en premier son triple-double, et là encore les amateurs de défense devront passer leur chemin histoire de ne pas convulser.

Cinq matchs, cinq affiches enfin presque, idéal donc pour se remettre d’un prime time organisé par le druide Wojnarowski. Vous êtes prêts ? Nous non plus.