Preview de la soirée NBA : un duel Tatum – Curry au sommet, préparez-vous à voir les filoches trembler

Petite preview pour cette (relativement) petite nuit de NBA qui se présente à nous. Six matchs au programme mais tout de même un beau spectacle en perspective, enfin surtout le match Celtics – Warriors et le duel Jayson Tatum et Stephen Curry. Allez, on analyse tout ça pour se mettre en jambes, parce que dès 22h30, au cas où The Voice vous ennuierait, vous pourrez retrouver un ténor de la défense, Rudy Gobert.

22h30 : Lakers – Jazz : un match qui aurait pu être un excellent rendez-vous de potentielle Finale de Conférence Ouest. Enfin, vous enlevez LeBron James, Anthony Davis et Donovan Mitchell, victime hier d’une blessure à la cheville, et la hype de ce match matinal aux US se rapproche d’un derby de DM3 de Lorraine. À Rudy de faire sa loi dans la peinture des deux côtés du terrain comme il l’a très bien fait hier face aux Pacers, de quoi rappeler que le DPOY, c’est lui.

2h : Wizards – Pistons : Washington n’arrête plus sa folle progression dans le classement et vient d’enchaîner une troisième victoire de suite, de quoi relancer les espoirs pour les hommes du merveilleux Scott Brooks (non). Mais attention Russell, ton match-up de ce soir, c’est pas n’importe qui. Il va devoir se frotter à Killian Hayes, la pépite française, qui revient de sa blessure et qui revient plus que bien. Un duel au sommet entre le potentiel MVP et Russell Westbrook, qui promet de très belles choses.

2h : Bulls – Cavaliers : si vous regardez ce match, déjà vous êtes très courageux, fan inconditionnel d’une des équipes ou bien vous vous êtes perdu. Dans le doute, n’hésitez pas à demander de l’aide, on fera de notre possible pour vous accompagner.

2h30 : Celtics – Warriors : l’affiche de la nuit, contrairement à ce que l’on pourrait croire, elle est bien là. Une confrontation entre Stephen Curry et Jayson Tatum, deux joueurs qui excellent en ce mois d’avril. Asseyez-vous et buvez une gorgée avant de lire la prochaine ligne. Le Chef est à 39 points de moyenne ce mois-ci à 55,6% au shoot dont un 47,7% à 3-points. Du côté de Boston, Tatum, qui vient de gagner le trophée de meilleur joueur de la semaine, a établi son record de points avec 53 unités face aux Wolves et tourne à 27,5 points à 50,3% au shoot dont 41,2% de loin au mois d’avril. Vous l’aurez compris, le spectacle sera au rendez-vous. En avril on ne se découvre pas d’un fil, mais là, la pyromanie sera au rendez-vous alors mettez vous en tenue légère pour admirez les coups de chaud des deux pépères.

3h : Bucks – Grizzlies : rencontre qui pourrait bien être la surprise de la nuit. Milwaukee, troisième de la Conf’ Est reste sur trois victoires de suite, de quoi bien lancer le groupe en vue des Playoffs. En face, les Grizzlies, qui mine de rien, font une saison très kiffante à suivre. On va tout de même avoir droit à un duel entre Giannis Antetokounmpo et Jonas Valanciunas dans la peinture. Et puis quand vous avez un Ja Morant dans les parages, ça rajoute toujours un peu de piment dans la rencontre. Ce sera à qui mettra le premier poster entre Ja et Giannis. Aller, nous on met une petite pièce sur le kamikaze des Grizzlies.

4h : Suns – Spurs : on va simplement rappeler les dynamiques des deux équipes avant tout. Phoenix, 9 victoires sur les dix derniers matchs. San Antonio, 3 victoires sur les dix derniers matchs. Voilà. Et puis on ne voit pas très bien comment les Éperons vont pouvoir faire quelque chose face à des Suns qui déroulent, excellement bien emmenés par le maestro Chris Paul. On pourrait bien avoir un no-match entre les deux formations ce qui éloignerait considérablement les Spurs du Top 8.

Une courte nuit de NBA qui s’annonce mais avec des duels plus qu’intéressants à suivre, de quoi nous garantir du spectacle à gogo. Alors, on se donne rendez-vous dès 22h30 sur l’oiseau bleu pour échanger sur ce Lakers – Jazz, puis on reste ensemble pour toute la nuit.