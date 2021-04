Jayson Tatum et Paul George élus joueurs de la semaine : on a cherché qui a fait mieux, on a vite abandonné

Tradition du lundi soir, les joueurs de la semaine de chaque conférence sont révélés par la NBA. Cette semaine, ce sont Jayson Tatum à l’Est et Paul George à l’Ouest qui sont les heureux élus. Des récompenses méritées pour deux hommes qui ont sorti l’artillerie lourde sur les quatre derniers matchs.

Les Celtics ne réalisent pas la saison qu’ils avaient imaginée mais lui remporte le trophée de Joueur de la Semaine pour la seconde fois de l’année. Jayson Tatum était sur son petit nuage et ne s’est pas privé pour martyriser toutes les défenses rencontrées récemment. Auteur de trois double-doubles en quatre rencontres, il a profité du match contre les Wolves pour taper son record en carrière, 53 points et la victoire en prolongation. Il devient ainsi le plus jeune joueur de l’histoire des Boston Celtics à réaliser un match à 50 points (ou plus), et passe devant un certain Larry Bird. Actuellement 7èmes à l’Est, les C’s sont en train de remonter la pente, et les exploits de Tatum cette semaine n’y sont pas étrangers. Après une défaite (classique) contre les Sixers, Boston s’est défoulé contre les Knicks, les Wolves puis contre les Nuggets. En définitive, l’ailier-fort de 23 ans a réalisé une semaine à 31,5 points de moyenne (à 48,8% de réussite au shoot), pour 8,5 rebonds et 3,5 passes décisives. Durant ces quatre rencontres, il a enchaîné trois matchs consécutifs à 25 points et 10 rebonds, ce que l’on a plus revu à Boston depuis 2003 avec Paul Pierce. Un autre garçon qui a écrit quelques pages de l’histoire verte.

Les Clippers ont retrouvé leur jeu et sont désormais en mode rouleau-compresseur. L’équipe a remporté toutes ses rencontres cette semaine face à des adversaires tantôt sérieux, tantôt prenables : Blazers, Suns mais aussi Rockets et Pistons. Durant cette période, Paul George s’est illustré de la plus belle des manières. La co-superstar de L.A. a inscrit un minimum de 30 points sur ces quatre rencontres, et enregistre des moyennes au shoot que l’on n’a vu que très rarement pour un extérieur dernièrement (56,5% au shoot, et 61% de loin !). En un mot : dominant. Au moment de faire les comptes, PG finit cette semaine avec 33,7 points marqués par match, pour 5 rebonds et 5,7 passes décisives et un gros poster sur Isaiah Stewart pour animer votre Top 10 préféré. Les Clippers continuent à être très sérieux et il faudra compter avec eux jusqu’au bout. En tout cas, PG remporte cette récompense pour la première fois de la saison, et pour la neuvième fois de sa carrière, la dernière remontant à février 2019.

Encore une fois, ce sont deux belles nominations auxquelles on a eu droit cette semaine. Deux joueurs qui ont déroulé sur les sept derniers jours et qui ont contribué aux très bonnes dynamiques de leur équipes respectives.

