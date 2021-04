Gabriel Deck rejoint le Thunder pour 4 ans : les talents argentins ont toujours autant la cote au pays de l’oncle Sam

Après Facundo Campazzo il y a quelques mois, un autre argentin va rejoindre les rangs de la NBA. Son nom ? Gabriel Deck. L’ailier du Real Madrid a officiellement rejoint le Thunder cette nuit et on va suivre de près son évolution.

Manu Ginobili avait fait rayonner le basket argentin dans la Grande Ligue pendant près de seize années et ce sont désormais ses compatriotes qui doivent reprendre le flambeau. Denver a déjà donné sa confiance à Facundo Campazzo, excellent depuis son arrivée, et c’est désormais au tour du Thunder de rejoindre la maestria argentina en signant Gabriel Deck. Si l’info avait déjà fuité depuis quelques jours par Shams Charania de The Athletic, on a appris les détails du deal seulement cette nuit par l’intermédiaire d’Andrew Schlecht, toujours pour le même média.

Sources: Gabriel Deck’s deal with the Thunder is 4 years/$14.5M but years 2 to 4 are non guaranteed with a team option

This year is $3.87M for rest of season guaranteed. Helps the Thunder reach the salary floor

