Le match entre Wolves et Nets reporté : émotion dans la région de Minneapolis suite au décès de Daunte Wright

Tristement marquée par un nouvel incident tragique, la ville de Minneapolis est en deuil suite au décès du jeune Afro-Américain de 20 ans, Daunte Wright, tué lors d’un contrôle de police ce dimanche. L’ensemble des équipes sportives de la ville a décidé de répondre à cet événement en ne jouant pas leurs rencontres prévues hier soir, dont Wolves – Nets probablement reporté à ce soir.

Dimanche 11 avril, Daunte Wright est abattu par la police durant les manifestations en marge du procès de Derek Chauvin. Les réactions des officiels n’ont pas tardé : couvre-feu instauré par le maire de Minneapolis et un appel au calme du Président Joe Biden. Côté sports, toutes les rencontres prévues par les équipes de Minneapolis ont été reportées. Dans ce contexte de tensions sociales, le basket n’était pas l’envie première des joueurs. Le General Manager des Wolves, Gersson Rosas, a pris les devants en annonçant le report du match de la soirée entre Nets et Wolves. Il a pu s’exprimer sur la radio d‘ESPN :

« Ce n’est pas parce que nous sommes dans le sport que nous nous sentons à l’abri et que rien ne nous atteint. C’est notre communauté. Cela aurait très bien pu être n’importe lequel d’entre nous, n’importe lequel de nos joueurs, n’importe lequel de nos membres du personnel, n’importe qui dans notre organisation. Ce n’est pas quelque chose face à quoi on peut s’engourdir et ce n’est pas quelque chose à quoi il faut penser comme étant normal parce que ce n’est pas normal. Une vie a été perdue la nuit dernière, et c’est quelque chose qui nous touche tous. »

La nouvelle a rapidement été partagée sur les réseaux sociaux de la franchise.

D’autres membres de la Ligue ont également pris la parole, à l’instar de Doc Rivers ou bien encore Gregg Popovich, toujours relayés par ESPN :

« Nous continuons à faire des erreurs et à tuer des Noirs. Je ne veux pas parler de race, mais c’est là. Je pense que nous avons tous des faiblesses, et nous devons tous les affronter et trouver comment faire de cet endroit un monde meilleur, un pays meilleur. » – Doc Rivers.

« Combien de fois cela doit-il se produire ? Tous aussi écœurés que nous pouvons être, cet individu est mort. Il est mort. Et sa famille et ses amis sont en deuil. Et nous continuons à avancer comme si rien ne se passait. » – Gregg Popovich.

Les joueurs ont également tenu à rendre un hommage, comme nous avons pu le voir avant le match entre Orlando et San Antonio hier soir. Un moment d’union, de solidarité, de recueil, qui montre qu’au-delà des sportifs, il y a des Hommes engagés et blessés de voir des drames comme celui de Daunte Wright se produire.

In light of the tragic events in the Minneapolis area yesterday, Magic and @Spurs players and coaches held a moment of unity and silence prior to tonight’s game. pic.twitter.com/vWwtZk3gL5 — Orlando Magic (@OrlandoMagic) April 13, 2021

Le match ainsi reporté entre les Wolves et Brooklyn pourrait être joué ce soir comme nous l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, mais rien n’est encore défini. La décision sera prise dans la journée pour permettre également à la Ligue de replanifier ou non, un nouveau match en cours de saison.

The Nets-Timberwolves could be played on Tuesday in Minneapolis, sources tell ESPN. Nets play in Philadelphia on Wednesday; Timberwolves host Bucks on Wednesday. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 12, 2021

L’Amérique et le monde du sport ont de nouveau été frappé par un drame impliquant le meurtre d’un Afro-Américain par les forces de l’ordre. Les Minnesota Timberwolves ont souhaité prendre un moment pour signifier leur colère, leur tristesse et se recueillir. Reste à voir si le match initialement prévu hier sera joué cette nuit ou à une date ultérieure.

Source texte : ESPN