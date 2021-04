NBA Top 10 du jour : Ja Morant continue sa vendetta contre le cercle

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Keldon Johnson est sorti de nul part pour claquer ce block contre la planche. Hello, tu m’avais oublié ?

#9 : Ne jamais jouer l’épaule contre Royce O’Neal, c’est un coup à finir le cul sur le sol et le ballon orange dans le panier.

#8 : Luka Doncic qui envoie un lob à Dwight Powell épisode 46 : Lob City version Dallas, c’est pas mal non plus.

#7 : Oh oh oh, ce Donovan Mitchell. Le crossover pour envoyer Ish Smith sous l’aisselle de Derrick Favors et le step-back 3 pour conclure. #propre.

#6 : John Wall non plus n’est pas trop mauvais pour balancer des lobs : Christian Wood ne s’en plaindra pas pour remplir sa ligne de stats et les prochains Top 10.

#5 : JaVale McGeeeeee is Back ! Enfin un peu de défense au poste bas chez les Nuggets, ça fait plaisir quand même.

#4 : Un petit moment d’histoire pour saluer l’artiste Steph Curry : Wilt Chamberlain est dans le rétro, gloire à Baby Face.

#3 : Alex Caruso et Talen Horton-Tucker doivent assurer la partie showtime en l’absence de LeBron et AD : ils ont l’air d’avoir compris le principe.

#2 : On avait pourtant bien dit qu’il ne fallait pas laisser Zion Williamson prendre de la vitesse en entrant dans la raquette. Merci aux Kings de suivre en classe.

#1 : Normalement le meneur est celui qui lance le alley-oop mais Ja Morant n’est pas exactement un meneur comme les autres.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !