Facundo Campazzo sur le point de faire le grand saut en NBA ? Caramba, les Nuggets en tête de liste pour récupérer le magicien !

Prenez Jason Williams, mélangez-le avec une pincée de Milos Teodosic et saupoudrez le tout d’une pincée de grinta argentine et d’un peu d’exagération due à la hype, et vous obtenez donc… Facundo Campazzo. La bonne nouvelle du jour ? Le meneur argentin serait sur le point de faire – enfin – le grand saut vers la NBA, et comme dans un rêve c’est donc une association avec Nikola Jokic qui se dessine.

Et hop, une belle nouvelle en ce jeudi post-Draft. Selon les infos lâchées notamment par Marc Stein, Facundo Campazzo pourrait donc s’engager prochainement avec les Nuggets, qui apparaissent comme les favoris pour lui mettre le grappin dessus. Regardez bien le ballon, regardez encore, hop vous le voyez plus, car en plus d’être un scoreur giga-efficace et un meneur de jeu hors-pair, figurez-vous que Campazzo est également un disciple de David Copperfield.

The Nuggets are clear frontrunners to sign Real Madrid and Argentina PG Facundo Campazzo based on all the latest indications from Europe

Campazzo is scheduled to play in a EuroLeague game Friday but has maintained for months he is coming to the NBA as soon as the market opens

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 19, 2020