Preview de la soirée NBA : Chris Paul et Stephen Curry prêts à nous livrer un beau duel façon match de ping-pong

Quatre matchs sont prévus ce soir. Ne vous inquiétez pas, il y aura largement de quoi s’occuper avec plusieurs belles confrontations et notamment deux duels de meneurs calibre All-Star entre John Wall et Damian Lillard, mais aussi entre Chris Paul et Stephen Curry. Allez, c’est parti !

À la suite d’une nuit à douze rencontres, on se retrouve avec un programme beaucoup plus clairsemé. Malgré tout, on ne commence pas spécialement plus tardivement et on devrait en avoir jusqu’à l’aube. De quoi largement en profiter une nouvelle fois !

1h30 : Rockets – Blazers : la situation n’est pas si alarmante que cela pour les Rockets. Après trois succès, dont une victoire face aux Wizards (107 à 88) très importante pour John Wall, les Texans remontent la pente et espèrent se rapprocher un peu plus des Playoffs. Sans C.J. McCollum, Jusuf Nurkic et Robert Covington, placé sous protocole commotion cérébrale, Damian Lillard va devoir mettre la barre très haut pour redémarrer après une défaite 122 à 125 face au Thunder. Il faudra trouver un moyen de bien cadenasser Christian Wood, annoncé de retour cette nuit après deux matchs manqués à cause d’une cheville douloureuse. Il faudra également observer comment DeMarcus Cousins va vivre le fait de revenir sur le banc après trois matchs dans le cinq. Et pourquoi pas imaginer les deux jouer ensemble ?

Christian Wood: “I’m back, I feel 100 percent, and I’m ready to go tomorrow.” #Rockets — Ben DuBose (@BenDuBose) January 27, 2021

2h00 : Pistons – Lakers : les Pistons et les Lakers ont une chose en commun. Laquelle ? Les deux équipes restent sur une défaite la nuit dernière. Detroit s’est en effet incliné 107 à 122 face aux Cavaliers, tandis que les Lakers ont de leur côté cédé d’un point face aux Sixers (106 à 107). Anthony Davis ou/et LeBron James seront-ils laissés au repos ? Difficile d’y croire alors qu’on les verrait plutôt remontés d’avoir abandonné leur première place à l’Ouest à la suite de leur courte défaite contre les leaders de l’Est. Jerami Grant et ses gars vont eux combattre pour un tout autre objectif : ne pas rechuter à la toute dernière place de leur conférence. Ne jugez pas, chaque cause est noble !

2h00 : Heat – Clippers : la fin du calvaire pour le Heat ? Encore privé de nombreux rouages importants la nuit dernière face aux Nuggets, le Heat n’a pas pu rivaliser (82 à 109), concédant sa onzième défaite de la saison déjà. Avec six joueurs, dont Tyler Herro (cou), Jimmy Butler (COVID) et Goran Dragic (aine) encore très incertains pour le match face aux Clippers, l’incertitude plane toujours, mais laisse un maigre espoir de retour au complet au plus vite. Cette réception de Clipps devant composer sans Patrick Beverley, touché au genou, ainsi que leur duo magique Kawhi Leonard – Paul George, placés sous protocole COVID, offre tout de même une belle occasion de stopper l’hémorragie avant qu’il ne soit trop tard pour remonter au classement à l’Est. Les Floridiens restent tout de même positifs, et ça, c’est le plus important !

Erik Spoelstra: "Even though everybody wasn't available, it's just good to see our whole group together. Nobody feels good when we play like this, but the good thing about the NBA and the good thing about our schedule is we get to come back tomorrow night to get after it again." — Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) January 28, 2021

Clippers rule out Patrick Beverley (right knee soreness), Paul George (protocols) and Kawhi Leonard (protocols) for tomorrow's game vs. Heat at AA Arena. — Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) January 27, 2021

4h00 : Suns – Warriors : un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. C’est un peu ce que doivent se dire des Suns bien obligés de faire sans Devin Booker depuis sa blessure en fin de match face aux Nuggets (126 à 130), et possiblement absent une nouvelle fois ce soir. Chris Paul (32 points et 5 passes) a bien tenté de prendre les choses en main la nuit dernière contre son ancienne équipe, le Thunder, mais ça n’a pas suffi (97 à 102). CP3 n’a pu empêcher un troisième revers de suite et voit désormais un duel avec Stephen Curry et son groupe se profiler dès ce soir. Les Warriors vont plutôt bien ces derniers jours, et peuvent s’appuyer sur un apport de plus en plus régulier de leur rookie James Wiseman. Désormais utilisé en sortie de banc, le pivot sort de son meilleur match en carrière la nuit dernière face aux Wolves (123 à 111) avec ses 25 points et 6 rebonds. Kelly Oubre Jr. vient lui faire un petit coucou à son ancienne équipe !

Même si le programme est moins chargé que ces derniers jours, ce jeudi soir ne s’annonce pas ennuyant pour autant. On démarre avec un duel entre Blazers et Rockets à 1h30, avant de filer à l’Est pour deux matchs, et enfin rejoindre l’Arizona pour voir CP3 et Steph batailler fort !

Source article : Rotoworld et CBSSports