Les Rockets s’en sortent encore grâce à des leaders solides : quatrième victoire de suite, la vie sans James Harden se passe bien

Les Rockets ont encore montré énormément de ressources pour venir à bout de Blazers accrocheurs, grâce à une défense qui ne cesse de surprendre et un trio “Wow” qui a combiné 67 points. Houston est à 5 victoires pour 3 défaites depuis le trade de James Harden et revient en mode fusée vers le Top 8 de l’Ouest.

Est-ce que le transfert de James Harden a fait du bien à un effectif qui se sentait pris en otage par les demandes incessantes de départ de sa star ? On dirait bien que oui, puisque Houston n’a jamais été aussi bon cette saison que depuis le départ du Barbu. Principalement en défense, puisque H-Town possède le deuxième meilleur rating défensif de la Ligue depuis le trade de son ancienne star ! Il paraît d’ailleurs que la défense fait gagner des matchs en NBA et pour cause, les Rockets ont donc enchaîné une quatrième victoire de suite face aux Blazers cette nuit et après avoir commencé la saison en 3-6, on est donc aujourd’hui sur un bilan de 5-3 depuis… on vous laisse deviner. Stephan Silas est en train de réussir petit à petit à transformer l’ADN de ses Fusées, faisant de son roster une équipe très dure à jouer, physique, qui ne chouine pas sur les efforts défensifs. Et cette mentalité de battant s’est une fois de plus parfaitement illustrée face à Portland. Les Rockets vont d’abord très mal commencer la rencontre, incapables de mettre un tir et de ralentir l’attaque de Portland, et Wall et ses potes sont derrières 32-17 à la fin du premier quart. Pas de problème, ce n’est pas dans leurs habitudes de laisser tomber et Houston va revenir très fort à l’entame du deuxième quart, verrouillant les lignes extérieures et gênant Damian Lillard et Gary Trent Jr. En attaque, le trio John Wall / Victor Oladipo / Christian Wood va se mettre en route et Houston rentre au vestiaire avec une avance de 5 points après avoir limité les Blazers à 18 points en douze minutes. Oui, car pour leur première sortie ensemble, les trois WOW ont plutôt assuré et ont montré des signes très encourageanst pour la suite. Christian Wood finit la rencontre avec 22 points, Victor Oladipo 25 et John Wall 20, une performance très complète des trois amigos qui auront posé des problèmes à la défense des Blazers pendant toute la rencontre. Les Rockets prennent ensuite une avance de 13 points dans le troisième quart temps mais pas assez pour se mettre à l’abri puisque Portland va réaliser un retour en vitesse éclair grâce à un festival de tirs du parking.

Les hommes de Terry Stotts vont ainsi planter 10 trois points en deuxième mi-temps, pour 15 tentatives. Une efficacité monstre qui permet aux Blazers de revenir et de pouvoir nous offrir un money time entre deux équipes qui ont leur lot de joueurs clutch. On pense évidemment à Damian Lillard mais à ce jeu, ce sont les Rockets qui auront finalement montré le plus de rigueur. Une défense collective soudée qui empêche Lillard de se prêter à son jeu préféré, et en attaque P.J. Tucker qui réalise une action des plus Tuckeresque possible au meilleur des moments en tapant le rebond dans le panier après un raté de Oladipo, pour prendre une avance de trois points à 1m45 de la fin. Puis, après un superbe drive de Lillard qui fait revenir les Blazers à un point, Victor Oladipo va réaliser sa plus belle action avec l’uniforme des Rockets en inscrivant un lay-up à 26 secondes de la fin pour prendre trois points d’avance. Un tir à 3-points sorti de nulle part d’Anfernee Simons ne changera pas le sort de la rencontre puisque le même Simons ratera quelques secondes plus tard sa tentative du parking au buzzer pour égaliser. Les Rockets s’en sortent et valident un quatrième succès de suite et, surtout, reviennent à une victoire de la huitième place à l’Ouest. Une belle récompense pour une équipe qui a vécu un intersaison et un début de saison des plus difficiles avec les envies d’ailleurs du deuxième meilleur joueur de l’histoire de la franchise, et accessoirement les départs de ses deux franchises players. Mais voilà, Silas a enfin son effectif au complet et l’ancien assistant des Mavs peut enfin coacher en paix avec un roster à l’écoute.

Houston se rapproche du Top 8 avec cette victoire de daron face à Portland. Le trio Wall-Oladipo-Wood a brillé pour leur première ensemble et tout l’effectif joue avec une dalle et une envie de prouver que James Harden et la NBA se sont gravement trompés sur leur cas.