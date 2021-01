Anthony Edwards vs James Wiseman, épisode 2 : victoire du freak des Warriors, qu’elle est belle cette vision du futur

Déjà opposés en début de semaine, les deux premiers picks de la Draft 2020 Anthony Edwards et James Wiseman ont eu droit à un second affrontement cette nuit. Et les deux jeunots ont régalé les fans virtuels en proposant un sacré beau duel. Pas pour rien s’ils ont tous les deux été draftés dans le Top 2 il y a quelques semaines.

Auteurs respectivement de 13 et 15 points lors du match de lundi, James Wiseman et Anthony Edwards avaient apporté leur contribution sans pour autant casser la baraque. Le second avait marqué les esprits en lâchant un énorme tomar face au premier mais Wiseman était reparti avec la win. Cette nuit, les Warriors ont remis le couvert en s’imposant 123-111, et les deux jeunots ont cette fois-ci été les grands acteurs du match. En sortie de banc, James et Anthony ont assuré comme rarement depuis leur arrivée chez les grands : 25 points (record en carrière), 6 rebonds et 2 contres en 24 minutes pour Wiseman, à 9/14 au tir, un parfait 3/3 du parking et 4/6 aux lancers-francs. Pour Edwards ? 25 points également en 32 minutes (record de minutes avec un D’Angelo Russell sur la touche), avec 4 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions, le tout à 9/19 au tir dont 5/8 à 3-points et 2/2 aux lancers-francs. Visiblement, les deux jeunots de seulement 19 ans voulaient faire du bruit dans ce duel de top picks, et ça n’a pas raté. James Wiseman a beau dire qu’il n’était pas particulièrement motivé par son affrontement contre Edwards, sa performance a tendance à indiquer le contraire, lui qui était à la fois inspiré en attaque et bien présent en défense – un aspect où il s’est souvent montré en difficulté – pour aider les Dubs à enchaîner une deuxième victoire consécutive.

Au final, peut-être que c’est la perte de sa place de titulaire qui a poussé Wiseman à se surpasser. Remplacé pour la première fois par Kevon Looney dans le cinq lors de la rencontre de lundi face aux Wolves, le numéro deux de la dernière Draft répond très bien dans son nouveau rôle de remplaçant. Depuis son match très compliqué face aux Lakers lors du MLK Day, le jeune pivot apporte une production plutôt solide avec 17,6 points, 5,8 rebonds et 1,2 contre de moyenne en 23 minutes. De bon augure pour la suite. Une bonne dynamique que l’on peut également souligner pour Anthony Edwards. Plutôt séduisant pour commencer la saison mais connaissant ensuite un gros trou d’air (5,4 points de moyenne à 19,6% au tir, sur cinq matchs entre le 10 et le 22 janvier), le rookie des Loups a réussi à relancer la machine ces derniers jours. 18 points face aux Pelicans en fin de semaine dernière, 15 lors du premier affrontement face aux Warriors lundi et donc 25 cette nuit, c’est-à-dire un point de moins que son record en carrière au scoring (26 points contre les Blazers le 7 janvier). Bref, vous l’avez compris, les deux premiers choix de la Draft 2020 sont plutôt en forme en ce moment et ça fait plaisir à voir.

Un gros duel de rookies, on adore ça. Ça montre que la Ligue n’est jamais en manque de talents et ces deux-là pourraient bien faire partie des joueurs qui comptent vraiment en NBA dans les années à venir. On ne va pas s’enflammer, mais vu le talent et le potentiel de Wiseman et Edwards, attention.