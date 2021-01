Nike Kyrie Low 3 Streetball : en hommage à toutes les chevilles cassées par Uncle Drew

Joueur labelisé streetball pour son handle et ses dribbles humiliants pour ses adversaires, Kyrie Irving ne pouvait pas délaisser les millions de ballers qui arpentent les terrains en extérieur aux quatre coins du globe. Ainsi, les Nike Kyrie Low 3 Streetball disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers devraient en réjouir plus d’un.

Qui ne s’est pas déjà mangé un crossover létal de la part d’Uncle Drew dans la Ligue ? Si ça peut rassurer ses victimes, le meneur n’a pas attendu le plus haut niveau professionnel pour mettre à l’amende ses opposants avec des moves dont lui seul à le secret. Ce genre de geste mi-insolent mi-légal qui vous sort de votre match à force d’appuyer sur le bouton replay imaginaire dans votre tête. On l’a tous déjà vécu au moins une fois, chacun à notre niveau, mais il est temps de prendre notre revanche en devenant celui qui donne le tournis aux autres. C’est ici qu’interviennent les Nike Kyrie Low 3 Streetball, agiles, légères et adhérentes pour poser votre trick secret sans accroc la prochaine fois que vous rentrerez sur le terrain. L’empeigne blanche permet de mettre en valeur les détails au niveau des œillets de lacets bleus et du Swoosh rouge alors que la languette noire nous rappelle le bitume des ces playgrounds arpentés lors de ces longues soirées d’été.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike KD 13 Home Team, pour rester à Brooklyn.

les Nike KD 13 Home Team, pour rester à Brooklyn. On les imagine déjà à ses pieds : Jarrett Allen pour se rappeler des bons moments vécus dans la Grosse Pomme avant son trade.

Jarrett Allen pour se rappeler des bons moments vécus dans la Grosse Pomme avant son trade. L’occasion parfaite pour les porter : idéal pour les joueurs petits et rapides qui ont prévu de mettre par terre tous les joueurs qui se dresseront face à lui au playground.

idéal pour les joueurs petits et rapides qui ont prévu de mettre par terre tous les joueurs qui se dresseront face à lui au playground. On aime : la coupe des Kyrie, toujours impeccable.

la coupe des Kyrie, toujours impeccable. On aime moins : la languette noire qui vient alourdir le modèle.

Les Nike Kyrie Low 3 Streetball sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 114,90 euros. Et elles ne disparaîtront pas sans donner de nouvelles à l’inverse du point guard des Nets.

