Même si les débuts de Kevin Durant sur le parquet de Brooklyn sont prévus pour la saison prochaine, le joueur des Nets nous offre un nouveau coloris de sa dernière chaussure signature, fortement inspiré du maillot City Edition de sa nouvelle équipe. Une version originale de la Nike KD 13, baptisée Home Team, disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Ça va faire joli ça, sur les highlights l’année prochaine. Bah oui, Durantula qui envoie des ficelles dans tous les sens avec le futur maillot Bed-Stuy des Nets et sa paire de chaussures parfaitement accordée à la tunique. Un bel hommage à la légende locale Notorious B.I.G., le Kevin a bien compris comment se faire aimer par les habitants du coin. Leur proposer ce genre de pompes pour faire brûler le bitume de Rucker Park et plus généralement tous les playgrounds de la Grosse Pomme ? On ne sait pas si ça vient de chez Nike ou de son esprit mais en tout cas, ça annonce un carton plein niveau marketing et popularité pour le double MVP des Finales. Bah ouais, parce qu’encore une fois, les designers de la virgule ont enfilé le tablier pour nous cuisiner une paire sublime niveau esthétique. Empeigne blanche au motif filet noir, Swoosh noir, couleurs historiques des Nets version Brooklyn, ça reste basique mais ça fait le taf bien comme il faut. On se fait un peu spoiler le bas de la chaussure avec un détail plein de couleurs au niveau du haut du talon, enfermé dans du mesh, spécialité de la maison. En effet, il faut en fait baisser un peu plus les yeux pour se rendre compte du véritable travail réalisé sur ce modèle. Une semelle extérieure multicolore, qui est évidemment un clin d’œil à Notorious B.I.G. et son amour pour le quartier de Bedford-Stuyvesant, où il a grandi. Ça apporte cette touche de folie que le rappeur avait coutume d’intégrer dans ses sons, ça rappelle bien sûr l’été, et ça permet de faire ressortir encore plus le duo blanc-noir de l’empeigne.

La fiche :

La grande sœur : Les KD 13 USA, l’amour du drapeau avant tout.

Les KD 13 USA, l’amour du drapeau avant tout. On les imagine déjà à ses pieds : Caris LeVert, pour poser 50 pions dans le match 1 de la série face aux Bucks.

Caris LeVert, pour poser 50 pions dans le match 1 de la série face aux Bucks. L’occasion parfaite pour les porter : Un playground, une enceinte, du Biggie, et c’est parti.

Un playground, une enceinte, du Biggie, et c’est parti. On aime : Coloris très propre qui fait suite à un maillot des Nets magnifique.

Coloris très propre qui fait suite à un maillot des Nets magnifique. On aime moins : Pas aux pieds de KD avant la saison prochaine, et ça c’est moche.

Les Nike KD 13 Home Team sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers au prix de 149,99€. Joli coup pour Dudu, qui en plus de sortir une paire bien propre, va marquer des points dans le cœur des fans des Nets.

