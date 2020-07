Le Club Paris 2024 ouvre ses portes : venez défier Tony Parker ce dimanche, y’a des chevilles qui vont twister

A quatre ans des Jeux Olympiques et Paralympiques qui auront lieu à Paris, le Club Paris 2024 ouvre ses portes avec un objectif : faire vivre aux fans une aventure olympique unique jusqu’aux Jeux de 2024. Dès cet été, les premiers membres auront l’opportunité de rencontrer et de défier certains ambassadeurs légendaires. Cela commence dès ce dimanche 26 juillet avec le basketball à l’honneur puisqu’il s’agira de tenter de casser les chevilles de Tony Parker !

Autant être clair tout de suite. Il s’agira plutôt de ne pas se faire casser les siennes (de chevilles). En effet, Tony Pi sera présent ce dimanche sur un playground parisien avec une équipe composée par ses soins. On ne va pas vous cacher que c’est le genre d’équipe dont le talent sur un terrain de basket est trèèès largement supérieur à la moyenne… Une Dream Team autour du plus grand basketteur français de l’histoire en quelque sorte. Le principe du défi est simple : battre l’équipe de Tony Parker sur des matchs de 5 minutes maximum en 3 contre 3. La première équipe qui atteint 10 points a gagné. Les règles seront celles des playgrounds en basket 3×3 et bien sûr l’équipe qui gagne reste sur le terrain.

Mais qui pourra battre Team TP ? C’est la première question que tout le monde se pose. De très grands joueurs se sont d’ailleurs posés cette question à de nombreuses reprises dans leurs carrières. Et comment on fait pour participer ? C’est simple et gratuit, il suffit de se rendre sur le site du Club Paris 2024 (ici) et se s’inscrire en choisissant bien le sportif que vous voulez défier. Un tirage au sort aura lieu le vendredi 24 parmi les membres du Club inscrits déterminera celles et ceux qui auront l’opportunité de constituer une équipe pour relever le défi Tony Parker. L’heure et le lieu exacts seront alors communiqués aux personnes tirées au sort. La démarche et le concept sont dynamiques et expriment une vraie volonté – à travers ce club – de faire participer le grand public à de nombreux temps forts jusqu’aux Jeux de Paris 2024. D’autant plus que ce défi n’est que le premier d’une série qui continuera pendant tout l’été et même après (le nageur Florent Manaudou, le pongiste Simon Gauzy, les joueuses de Tennis Charlott Fairbank et Pauline Parmentier entre autres se prêteront au jeu).

Mais pour l’heure, ce qui nous intéresse c’est le basketball et ce défi sur un playground parisien dimanche prochain le 26 juillet. Alors inscrivez-vous, prévenez vos potes basketteurs et venez montrer vos talents balle orange en main !