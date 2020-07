Chaque franchise aura un Statement Jersey version Jordan la saison prochaine : le Jumpman sur un maillot des Pistons, chelou non ?

Le logo Jumpman va prendre une plus grosse importance la saison prochaine. Toutes les franchises de la Grande Ligue disposeront en effet d’un maillot marqué par Jordan Brand. Il s’agira des maillots Statement Edition.

Depuis 2017, les Charlotte Hornets ont le privilège d’afficher le logo Jordan sur leur maillot. Normal, le propriétaire de la franchise ne s’appelle pas Bill Laimbeer, mais bien Michael Jordan. La marque a aussi fourni les jerseys des derniers All-Star Games. Et visiblement, le logo Jumpman va dépasser les frontières de la Caroline du Nord pour la campagne 2020-21. Les Hawks ont révélé hier leurs nouveaux maillots pour la saison prochaine, avec un joli style old-school et un Statement Jersey – de couleur noire – où figure le signe Jordan plutôt que la virgule Nike habituelle. Un signe des choses à venir. La NBA et la marque au Jumpman ont en effet annoncé mardi que l’ensemble des franchises bénéficieront d’un maillot Statement orné de la marque de l’ancienne vedette des Wizards Bulls. Le logo apparaîtra sur l’épaule droite du maillot et sur la jambe gauche du short. On avoue que le résultat sur le jersey des Bulls est assez chouette, et rendra les anciens fans de la franchise de l’Illinois très nostalgiques.

Les maillots Statement Edition ne sont pas une nouveauté. Ce sont des jerseys alternatifs, souvent utilisés lors de grosses rencontres ou de matchs entre rivaux. Il faudra faire preuve de patience pour pouvoir s’en procurer un avec le logo Jumpman, car ils seront disponibles à la vente qu’à partir du mois d’octobre.

Par ailleurs, une autre franchise a dévoilé sa version du Statement, une franchise qui a très bien connu Michael Jordan, à savoir celle de Detroit. Oh le choc ! Imaginer les Pistons jouer avec un logo Jordan, disons que c’est assez chelou. Bill Laimbeer, Rick Mahorn, Isiah Thomas et les anciens Bad Boys seraient actuellement en PLS. Quand on pense à leurs confrontations légendaires entre la fin des années 1980 et le début des années 1990, les Jordan Rules, les bastons, le trashtalking… certes ça remonte mais quand même. Cela vaut aussi pour des franchises comme les Knicks ou le Jazz, qui ont également livré de grosses batailles avec MJ au cours des nineties.

Petite nouveauté pour la saison prochaine, et on salue les responsables commerciaux de la Ligue et de Jordan Brand, qui doivent déjà bien se frotter les mains de cet accord. Le logo Jumpman sera désormais implanté partout au sein de la NBA.

Source texte : Nike.com