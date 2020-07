Preview de la soirée NBA : la balle orange fait son grand retour ce soir, le genre de phrase qui donne un énorme smile

Basketball is back ! Après plus de quatre mois d’interruption, la NBA fait son grand retour aujourd’hui avec le début des matchs de préparation. Une soirée basket au menu, franchement c’est pas beau ça ? Les drogués de la balle orange vont pouvoir retrouver un semblant de normalité, et rien qu’écrire cette preview nous procure une joie intense.

11 mars 2020. Ça fait depuis le 11 mars 2020 et la suspension de la saison NBA pour cause de coronavirus qu’on attend un tel moment. Parce que oui, à partir de ce soir, on aura du basket sur le League Pass. La phrase semble presque trop belle pour être vraie mais après de longs mois d’arrêt, de craintes et d’incertitudes, la balle orange va bien rebondir sur un parquet de Disney World en ce mercredi 22 juillet. Quel plaisir de voir des rencontres au programme, avec le logo des équipes et les horaires des matchs. On avait perdu l’habitude à force ! Alors évidemment, ce n’est pas encore l’heure des oppositions qui comptent, la saison régulière ne reprenant que dans huit jours. On va d’abord assister à des matchs d’entraînement, histoire de retrouver le rythme tranquillement et prendre ses marques dans un univers complètement nouveau pour tout le monde. Il ne faut pas s’attendre à voir du grand basket d’entrée de jeu, il y aura probablement pas mal d’absents, et l’ambiance globale risque d’être assez zarbe. Mais on ne va pas faire la fine bouche. Impossible. On a besoin de notre dose de basket et même une rencontre entre les remplaçants des Knicks et des Cavaliers suffirait à notre bonheur dans un tel contexte. C’est dire à quel point la NBA nous manquait.

Au programme du jour, quatre matchs. On ne passera pas chaque rencontre à la loupe, en parlant des potentiels absents et autres enjeux comme on peut le faire habituellement au cours d’une saison, car l’essentiel n’est pas là. On l’a dit, c’est une reprise et le plus important sera avant tout d’apprécier le retour de la NBA, et prendre connaissance de l’environnement dans lequel se jouera cette fin de saison 2019-20. La soirée va commencer dès 21h heure française (en plus la NBA a pensé à nous, sympa hein), avec un match opposant le Magic aux Clippers, dans la salle The Arena (WWOS). Une demi-heure plus tard, pas très loin, on a les Wizards qui vont affronter les Nuggets sur le parquet de la HP Field House. Ça fait un peu tournoi inter-sociétés tout ça mais ça a son petit charme. Après ces deux rencontres, quand tout aura été désinfecté bien comme il faut, on aura droit à deux matchs supplémentaires dans ces deux mêmes salles. Il faudra attendre 1h du matin pour voir les Pelicans et les Nets prendre le relais d’Orlando et Los Angeles, tandis que les Kings et le Heat vont se rencontrer une heure plus tard à la HP Field House. Pour rappel, si vous voyez le chrono indiquer 10 minutes pour les quart-temps, ce n’est pas un bug, c’est juste que les premiers matchs de prépa dureront 40 minutes au lieu de 48. Reprise, douceur, blessures, tout ça vous comprenez..

La NBA est de retour, alors faites chauffer votre League Pass ! Et sinon, sachez aussi que BeIn Sports va retransmettre le match entre les Pelicans et les Nets en VO, donc pas d’excuse pour ne pas se replonger dans le bain dès ce soir !