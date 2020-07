Voilà voilà #4 : le défi de la National Basketbulle Association

Voilà voilà… c’est un billet, un édito, un petit steack – appelez-cela comme vous le voulez – envoyé sous forme de podcast. L’idée est de revenir en quelques minutes sur une actualité du moment autour de la NBA, que cela concerne directement les ballons, les sneakers et les parquets ou ce qui se passe en dehors, avec l’ambition d’essayer de donner un avis, un point de vue personnel. Aujourd’hui, le sujet est tout trouvé puisque la reprise NBA se précise sérieusement !

Quatre mois et demi de pause, c’est long ! Très long pour les fans évidemment mais surtout pour des organismes de sportifs de haut niveau qui doivent être gérés comme des machines technologiques de pointe. Le risque de propagation de l’épidémie de Covid19 est loin d’être nulle à l’intérieur de la bulle malgré toutes les précautions sanitaires qui sont et vont être prises. Mais la saison 2019-20 va reprendre dans ce qu’on appelle désormais une bulle, mise en place par la NBA chez Walt Disney à côté d’Orlando. A partir de cette nuit, nous aurons des matchs de préparation et la compétition officielle reprendra ses drtois dès jeudi de la semaine prochaine. C’est un défi unique dans son histoire pour la grande ligue, certainement le plus extraordinaire. Et nous allons toutes et tous en être les témoins.