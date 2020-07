Vince Carter n’exclut pas de jouer une dernière fois avec les Hawks : rien que pour ça, il faut une deuxième bulle !

Il y a un mois, Vince Carter annonçait officiellement sa retraite des parquets. Mais visiblement, il existe un scénario dans lequel le joueur aux 22 saisons NBA retrouve une dernière fois les terrains. Et ça vient de la bouche du principal intéressé.

Le 11 mars dernier, lors de cette soirée pas comme les autres qui a complètement bouleversé la saison NBA, Vince Carter a quitté les parquets d’une bien belle manière. Rentré en jeu dans les dernières secondes face aux Knicks, il a tenté un dernier shoot, le dernier sur un total de 21 339 tirs. Ça fait ficelle, les quelques supporters présents dans la salle ainsi que le banc d’Atlanta explosent, et Vince a le sourire aux lèvres. Mais cette image sera-t-elle vraiment la dernière de sa carrière ? C’est ce qu’on pensait vu que les Hawks ne participent pas à la reprise de la saison NBA à Orlando, eux qui font partie des huit équipes laissées de côté par la Grande Ligue. Mais on sait que cette dernière essaye également de trouver un moyen pour permettre à ces équipes-là de jouer un peu au basket avant la prochaine campagne, potentiellement dans une deuxième bulle du côté de Chicago, ce qui pourrait signifier un retour de Carter sur les parquets. Car ce dernier n’exclut pas cette possibilité si l’on en croit ses propos lors d’une apparition sur le podcast Winging It.

« J’y serai. Si ça arrive, j’irai sur place pour bosser avec les gars. […] Je veux faire partie de ça. Vous savez, je veux en profiter aussi longtemps que je peux. Parce qu’une fois que c’est terminé, c’est terminé. Et ils m’ont aussi offert l’opportunité d’y aller, si jamais ça devait arriver, pour faire ce que j’ai à faire. Je veux juste donner un coup de main » a-t-il déclaré via HoopsHype.

Alors nous, on dit oui tout de suite. Voir Vince Carter fouler les parquets une dernière fois, même si c’est dans un contexte très particulier, ça serait quand même un joli cadeau. Parce que bon, même si on savait qu’il était dans sa dernière saison, sa carrière s’est arrêtée assez brutalement et on n’a pas pu trop se préparer à son départ définitif. Là, avec quelques petites apparitions supplémentaires, ça serait l’occasion d’apprécier encore un peu le bonhomme de 43 ans, recordman du nombre de saisons en NBA et souvent considéré comme le meilleur dunkeur de l’histoire. Maintenant, il faut bien avouer que ce n’est pas gagné. Entre ceux qui ne veulent pas jouer, les préoccupations sanitaires et tous les autres paramètres à prendre en compte, la création d’une deuxième bulle pour les équipes non-présentes à Orlando est loin d’être actée. Et Vince Carter est bien conscient de ça.

« D’après ce que j’ai entendu, il y a des joueurs parmi les huit équipes qui ne veulent pas jouer. Mais je me dis, ‘Vous savez quoi ? Vous seriez en train de jouer en Summer League de toute façon’. »

On verra ce que l’avenir nous réserve. En 2020, on a appris que tout était possible, que plus rien n’était normal. Vince Carter pense que ses chances de rejouer en NBA sont assez faibles, mais sait-on jamais. Là, il vient de nous teaser alors nous, on espère le revoir une dernière fois.

Allez chère NBA, s’il vous plaît, donnez l’occasion à Vince Carter de réaliser une dernière mini-danse, juste pour le plaisir des yeux.

