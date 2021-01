La G League est prête pour sa saison 2020-21 : bulle d’un mois et cracks à tout-va sur les parquets, sacré programme !

Très grandement inspirée de la fin de saison 2019-20 de la NBA, la bulle qui va accueillir l’exercice 2020-21 de la G League durant un mois s’annonce tout sauf inintéressante. On vous explique en quoi elle consiste et qui y participera !

La G League va, comme prévu, elle aussi pouvoir bénéficier de sa bulle sanitaire. Quelques mois après sa grande sœur, l’antichambre de la NBA va démarrer début février une saison 2020-21 raccourcie et inédite. Alors que les 18 équipes invitées arrivent les unes après les autres au sein de l’énorme Walt Disney World Resort de Lake Buena Vista en Floride pour entamer leur phase d’isolement, le calendrier de la compétition a été révélé. La phase de saison régulière va se dérouler du 10 février au 6 mars, et sera suivie par une très courte campagne de Playoffs se déroulant du 8 au 11 mars et opposant les huit meilleurs bilans. Lors de cette saison complètement différente à cause du COVID, la Select Team – nommé le NBA G League Ignite – sera particulièrement attendue. Ce roster, principalement composé de jeunes talents qui veulent se préparer pour la Draft 2021, dont Jonathan Kuminga, Isaiah Todd, Daishen Nix et surtout Jalen Green, sera conseillé par les vétérans Jarrett Jack et Amir Johnson et coaché par Brian Shaw. Les quinze rencontres de cette « Ignite Team » seront d’ailleurs retransmises sur les différents canaux du média ESPN, preuve de la très grande attente autour d’elle. Comme le révèle également ESPN, de nombreux scouts NBA seront chargés de suivre de très près l’évolution de ses éléments les plus prometteurs, et ce dès le match d’ouverture de la saison face aux Santa Cruz Warriors le 10 février.

On devrait quand même bien se marrer au vu des noms réunis pour ce court mais intense mois de basket. On retrouve des cracks à la pelle tels que le fameux first pick Admiral Schofield ou encore Gary Payton II, Nik Stauskas et Allonzo Trier. Côté Frenchies, le meneur Elie Okobo va tenter de montrer ce qu’il vaut avec les Long Island Nets, tandis qu’Axel Toupane côtoiera lui Jeremy Lin chez les Santa Cruz Warriors. Le casting est quand même plutôt surprenant et digne d’une nouvelle série de télé-réalité à la sauce américaine. Petit élément également intéressant pour les différentes équipes de la NBA : elles pourront envoyer des joueurs sur place, notamment les plus jeunes et ceux signés sous two-way contracts, pour quelques jours si elles le souhaitent. Préparez-vous à voir des mecs comme Cassius Stanley (Pacers) ou Nico Mannion (Warriors) enchaîner les allers-retours ces prochaines semaines. En tout cas, on a hâte de voir comment vont se dérouler ces longues semaines chez Mickey pour les différents joueurs sur place, et ce que nous réserve la compétition.

Après la NBA entre juillet et octobre 2020, au tour de la G League d’organiser sa propre bulle NBA dans les installations de Disney. Dix-huit équipes sont attendues pour se la donner durant un peu plus d’un mois. Souhaitons à la compétition de connaître le même succès que pour la NBA sur le plan sanitaire et sportif !

