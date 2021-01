Preview de la soirée NBA : sept matchs au programme et les pires défenses sur le pont, c’est nuit portes ouvertes en NBA

Huit nouveaux matchs sont au menu en ce début de semaine. Enfin plutôt sept, car le Mavericks – Pelicans vient d’être reporté. Et ce lundi, la défense ne sera pas spécialement à l’honneur au vu des seize équipes sur les parquets mais on va bien s’amuser tout de même. On n’en doute pas !

Huit rencontres auraient normalement dû se tenir dans la nuit de dimanche à lundi mais le Celtics – Heat n’a finalement pas pu se tenir. Rebelote aujourd’hui, avec le report du Mavs – Pels et donc sept matchs au total. Pour l’instant, la saison tient malgré tout et il est déjà l’heure d’enchaîner. Allez, on se lave les mains, on met son masque et on repart pour un tour !

1h00 : Hornets – Knicks : qui aurait pu prédire que les deux équipes abordent cette rencontre avec un bilan neutre après dix matchs joués ? Personne ! Même les fans les plus optimistes de chaque camp n’ont jamais réellement cru à un scénario de la sorte. Et pourtant Knicks et Hornets sont pour l’instant dans le Top 8. Sur trois victoires de suite et avec un LaMelo Ball qui fait son trou, les Frelons sont dans une bien meilleure forme que des Knicks largement battus par le Thunder (89 à 101) puis les Nuggets (89 à 114). Les New-Yorkais devront toujours faire sans Frank Ntilikina, Alec Burks, Obi Toppin et leur recrue Taj Gibson.

1h00 : Cavaliers – Grizzlies : les Cavaliers n’ont même pas besoin du COVID pour voir les absences se multiplier. Privée au minimum de cinq joueurs (dont Kevin Love et Darius Garland notamment), l’équipe de J.B. Bickerstaff espère pouvoir récupérer Collin Sexton, se remettant d’une douleur à la cheville, et Dylan Windler, touché à la main. S’il fait amende honorable au vu des circonstances, le groupe de Cleveland aimerait l’emporter contre des Grizzlies devant faire sans Jaren Jackson Jr. et Ja Morant. Jonas Valanciunas devrait lui être disponible pour affronter Andre Drummond après être sorti par précaution lors du succès face aux Nets (115 à 110).

1h00 : Magic – Bucks : le début de saison très réussi commence à tourner au vinaigre du côté de Disney World. Restant sur deux défaites et toujours privé de six joueurs importants dont Markelle Fultz ou encore Evan Fournier, touché au dos et dont on espère un retour chaque soir, le Magic reçoit les Bucks d’un Giannis Antetokounmpo reposé après son match sur le banc face aux Cavaliers (100 à 90). Khris Middleton n’est pas tellement plus cool à jouer en ce moment au vu de la propreté et de la régularité de sa production (22,7 points à 55,6% au tir dont 50,9% du parking, 6,4 rebonds et 5,9 passes).

1h00 : Wizards – Suns : sans Russell Westbrook, touché aux quadriceps et indisponible une bonne semaine, et sans Thomas Bryant, dont la saison est terminée à la suite d’une rupture d’un ligament croisé, on souhaite bonne chance aux Wizards pour l’emporter face à des Suns qui se plaisent sur le podium de la Conférence Ouest. Bradley Beal va encore une fois devoir jouer les héros et en plus, il sera opposé au pot de colle Mikal Bridges. La tâche sera ardue mais le garçon est une véritable machine offensive donc la mission n’est pas impossible !

Russell Westbrook will miss a week with left quad injury, Wizards say. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 11, 2021

1h30 : Hawks – Sixers : pour ce match, les deux équipes auront sans doute plus de talent en dehors des parquets que sur le terrain de jeu, même si la qualité des joueurs alignés n’est pas honteuse, loin de là. Atlanta doit faire sans l’ensemble de ses recrues, dont Rajon Rondo, Danilo Gallinari, Kris Dunn et surtout Bogdan Bogdanovic, blessé au genou face aux Hornets. Ça va mal à Atlanta avec un Trae Young moins en réussite et quatre défaites consécutives. La venue en ville des Sixers, sur deux défaites consécutives et privés de huit joueurs dont Ben Simmons ou encore Tobias Harris, peut être une bonne occasion pour se relancer. Le retour probable de Joel Embiid ne facilitera pas la tâche mais la situation va commencer à devenir critique pour les Hawks en cas de nouvelle défaite.

2h30 : Mavericks – Pelicans : Kristaps Porzingis aurait dû faire son grand retour face aux Pels cette nuit mais le match n’aura finalement pas lieu. COVID, protocole sanitaire, contact tracing, tout ça tout ça. Les Texans n’ont pas assez de joueurs dispos et même si Dirk Nowitzki s’est proposé, la NBA a refusé.

Mavericks shut down facility on Sunday amid COVID-19 issues. This is third NBA game — including Sunday's Boston-Miami game — the league has postponed this season. https://t.co/4rPUeHilrt — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 11, 2021

Mavs had four players out due to health and safety protocols — Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith, Josh Richardson and Maxi Kleber — and did not add any due to contact tracing after Kleber's positive test yesterday. That means at least five more Mavs entered protocols today. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) January 11, 2021

2h30 : Blazers – Raptors : Portland connaît des hauts et des bas depuis le début de saison, Toronto connaît plus de bas que de hauts, ce match sera donc l’occasion de se rassurer des deux côtés, surtout pour les visiteurs. Côté Raptors, les difficultés sont en effet bien plus profondes et le début de saison est complètement raté, avec un bilan global de deux victoires pour sept revers. Les désillusions s’enchaînent, l’équipe ayant concédé quatre défaites en cinq matchs joués en 2021, et les solutions n’arrivent pas.

4h00 : Kings – Pacers : Sacto va devoir se réveiller après s’être fait étriller à la maison à deux reprises face aux Raptors (123 à 144) puis contre les Blazers (99 à 125). Alors que s’avancent désormais les Pacers et que les bobos s’accumulent chez les Californiens (Richaun Holmes et Buddy Hield sont incertains), l’affaire ne sera pas aisée mais pas impossible pour autant. À Hield (s’il joue) et aussi à Marvin Bagley III de se réveiller parce que leur début de saison est vraiment raté pour le moment. Tout le contraire de Domantas Sabonis, Malcolm Brogdon et Victor Oladipo !

Après deux soirées un peu tendues à cause du COVID, on sentira à nouveau les effets de la pandémie sur la NBA avec de nombreuses absences dues au protocole sanitaire et un nouveau match reporté. On va quand même essayer d’en profiter au max, même si c’est en regardant des mecs du bout du banc.

Source texte : Rotoworld