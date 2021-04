Preview de la soirée NBA : un gros Sixers – Clippers au menu, et si c’était un avant-goût de Finales NBA ?

Pas moins de 11 matchs au programme cette nuit avec une rencontre dès 21h entre le Jazz et les Pacers, de quoi lancer les hostilités et nous mettre dans l’ambiance de cette nuit. Accrochez-vous, la soirée risque d’être mouvementée avec en tête d’affiche Philadelphie qui reçoit les Clippers, avec une petite odeur de Finales NBA qui va bien. On décortique tout cela dans la preview du soir.

21h : Jazz – Pacers : duel entre grands, ça va plaire à LeBron James. Nos yeux seront braqués avec des jumelles dans les raquettes. On a tous encore en tête l’affront subi par Rudy Gobert quand le King a préféré Domantas Sabonis pour la composition des équipes du All-Star Game. Rudy, on compte sur toi pour aller montrer aux mauvaises langues de quel bois tu te chauffes. Alors on va partir sur un 20 points – 20 rebonds et 5 contres face à Domas, avec les remerciements qui vont bien.

1h : Pistons – Thunder : match entre deux équipes qui évoluent dans les bas-fonds de la Ligue. Pas de réel enjeu si ce n’est que l’on va assister au duel Killian Hayes face à Théo Maledon. Deux Français en face à face et qui auront de quoi prouver leurs talents. Kiki monte en puissance depuis son retour et Théo impressionne du monde. Sortez les fanions tricolores, le jour de gloire est arrivé.

1h : Wizards – Pelicans : Zion Williamson va jouer dans une raquette de Washington composée d’Alex Len avec un peu de Robin Lopez en remplaçant. Disons que le bonhomme va se faire un petit plaisir à enfoncer tout le monde au poste et dunker tout ça. Washington est certes sur deux victoires de suite, mais face à des monstres physiques dans la raquette, on voit mal comment ils peuvent rivaliser à l’intérieur. Tous les espoirs reposent sur un Bradley Beal ou Russell Westbrook game.

1h : Sixers – Clippers : c’est l’Affiche de la nuit. Un duel entre le premier de la Conf’ Est et le troisième de la Conf’ Ouest, qui est en train de monter en température. Sept victoires de suite pour les Clippers qui vont devoir faire face à un Joel Embiid bien décidé à gagner des points dans la course au MVP après la parution des derniers sondages. Ce match pourrait être un aperçu des Finales NBA, alors aucune raison de ne pas le regarder. Attention tout de même, Kawhi Leonard est listé questionnable pour ce match. Un peu de répit pour Jojo qui ne se prendra peut-être pas un nouveau shoot sur la truffe. Côté Sixers, Tobias Harris est également incertain.

1h30 : Raptors – Magic : les deux équipes ont gagné leur dernier match, à la surprise générale. Ceci dit, on s’est bien marrés du côté de Tampa mais il y aura plus de joueurs à l’infirmerie que de joueurs sur le terrain pour les Raptors ce soir. Pas de Kyle Lowry, pas de Pascal Siakam, pas d’OG Anunoby, pas de Gary Trent Jr. et on nous annonce que même les fans ne seront pas là. La route est libre pour le Magic pour aller remporter ce match, qui ne devrait pas se priver.

1h30 : Nets – Hornets : on assiste ce soir à un potentiel premier tour de Playoffs entre le deuxième Brooklyn et le huitième Charlotte. Et puis alors, attention les yeux, Kevin Durant sera de la partie. Sachant que mercredi, il a reçu des chants pas très élogieux de la part des fans de Philadelphie, préparez-vous mentalement à voir une mixtape offensive ce soir. Alors on souhaite bon courage à cette équipe décimée des Hornets qui va devoir rivaliser en composant un semblant d’équipe à base de Terry Rozier, Miles Bridges, Cody Zeller et quelques bouts de ficelle.

2h : Bulls – Grizzlies : voilà deux équipes qui ont des choses à rattraper. Chicago, qui en est tout de même à quatre défaites de suite, va devoir faire sans Zach LaVine pour aller décrocher enfin un match. Et face à une équipe de Memphis qui vient de se prendre un shoot au buzzer de Monsieur Doncic. Autant vous dire que les deux l’ont mauvaise et ça pourrait bien être un des matchs les plus intéressants de la nuit. Et puis, assister à un duel entre deux bons pivots européens comme Nikola Vucevic et Jonas Valanciunas, y’a moyen que quelques mots doux soient échangés dans la peinture.

2h : Rockets – Nuggets : Houston qui retombe dans ses travers et qui est dans une grande méforme avec une seule victoire lors de ses dix derniers matchs. Pas de réelle défense malgré les bons apports du trio Kelly Olynyk – Christian Wood – John Wall, qui a porté l’équipe dans la défaite face aux Pacers en inscrivant 81 points sur les 124 au total. Et même en faisant ce genre de performances, ça ne passe pas. On en connaît un qui va forcément se ré-ga-ler et c’est Nikola Jokic. Au Joker d’emmagasiner le max de points pour la course au MVP, lui qui se retrouve désormais sans Jamal Murray. On table sur un petit 40 points et la quinzaine de rebonds qui va bien pour le Serbe, histoire d’enfoncer le clou.

2h : Timberwolves – Heat : la même dynamique pour les deux équipes qui viennent de subir deux lourdes défaites consécutives. Face au Nets et aux Bucks pour les Wolves et face aux Suns et Nuggets pour le Heat. Disons qu’on ne va pas assister à un match basé sur de hautes attentes statistiques, mais qui est crucial pour Miami afin de se relancer dans cette course aux Playoffs, les Floridiens étant septièmes avec 28 victoires pour 27 défaites.

2h30 : Spurs – Blazers : une belle confrontation dans cette Conf’ Ouest pour deux équipes qui ne sont pas au top de leur forme. Cinq défaites sur les sept derniers matchs pour les deux formations. C’est tout de même une rencontre intéressante à suivre dans la course aux Playoffs, avec les enjeux du play-in que ça implique. Et puis, actualité oblige, les deux franchises pourront se partager les souvenirs de LaMarcus Aldridge, qui a fait le bonheur de ces deux équipes.

3h30 : Mavericks – Knicks : match qui paye pas de mine, mais alors attention les yeux. New York – qui est sur quatre victoires de suite – affronte un Dallas qui vient de gagner un match grâce, une fois de plus, à Luka Magic Doncic. On va avoir droit à un duel entre Julius Randle, qui est plus qu’en forme en ce moment, et Luka. Respectivement 25,8 points, 9 rebonds et 6,2 passes pour Julius et 28/6/6,8 pour le Slovène, sur leurs cinq derniers matchs. Une rencontre parfaite pour terminer cette belle nuit de basket.

Une excellente nuit de NBA qui se profile avec un match à 21h, histoire de vous proposer un duel Gobert – Sabonis qui promet d’être fort en intensité entre les deux grands. De quoi commencer cette nuit de la meilleure des façons. Alors on s’installe et on suit tout cela ensemble sur l’oiseau bleu dès 21h et ce, pour toute la nuit.