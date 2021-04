Le pari NBA du jour : 275€ à gagner en misant sur les Sixers qui brisent la grosse série des Clippers

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce vendredi 16 avril, c’est un gros programme que nous offre la NBA avec pas moins de onze matchs au menu. Voilà qui nous donne donc de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

21h00 : Jazz (1,24) – Pacers (4,70)

01h00 : Sixers (1,75) – Clippers (2,30)

01h00 : Pistons (1,75) – Thunder (2,30)

01h00 : Wizards (2,35) – Pelicans (1,70)

01h30 : Raptors (1,80) – Magic (2,20)

01h30 : Nets (1,12) – Hornets (7,25)

02h00 : Wolves (3,35) – Heat (1,40)

02h00 : Bulls (2,50) – Grizzlies (1,65)

02h00 : Rockets (3,90) – Nuggets (1,30)

02h30 : Spurs (2,25) – Blazers (1,78)

03h30 : Mavericks (1,50) – Knicks (2,90)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 277,5€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Les Sixers battent les Clippers par au moins trois points d’écart (1,85) : c’est le gros choc de la nuit. Les Sixers d’un côté, les Clippers de l’autre. Après avoir battu Dallas et Brooklyn cette semaine, Philadelphie veut enchaîner contre l’équipe en forme du moment, Los Angeles étant sur sept victoires de suite. Avec un Joel Embiid de retour au top et un collectif qui tourne bien, on compte sur Philly pour enchaîner avec une victoire de trois points minimum, d’autant plus que Kawhi Leonard pourrait rater un nouveau match côté Clippers et que Patrick Beverley et Serge Ibaka sont toujours à l’infirmerie. On note tout de même que chez les Sixers, Tobias Harris est également incertain (tout comme Dwight Howard), un paramètre à prendre en compte avant de poser ce pari.

Le combiné à tenter

Donovan Mitchell marque au moins 25 points contre les Pacers et Miami gagne chez les Wolves (1,96) : c’est le moment de miser sur Spida. Tournant à quasiment 37 points de moyenne sur ses cinq derniers matchs avec trois perfs au dessus des 40, Donovan Mitchell est hyper chaud et il n’y a pas de raison qu’il n’atteigne pas la barre des 25 contre les Pacers ce soir. Avec ça, on met une pièce sur le Heat, en déplacement chez le dernier de la Conférence Ouest, les Wolves. Le Heat est sur deux défaites et se doit absolument de réagir pour éviter de perdre du terrain dans la course aux Playoffs. Si l’on excepte l’absence de Victor Oladipo, tout le monde devrait répondre présent côté Miami et ça devrait suffire pour battre Minnesota.

Une petite folie pour finir ?

Luka Doncic termine en 25 points, 7 rebonds, 7 passes minimum face aux Knicks (2,60) : la magie de Luka Doncic va-t-elle encore opérer ? Si les Knicks possèdent une grosse défense, Luka peut très bien terminer en 25-7-7. Et la cote est très intéressante.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne