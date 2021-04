Nikola Jokic largement en tête du classement MVP selon un sondage ESPN : plus ça avance, plus le Joker devient une évidence

On en parle presque tous les jours. Après chaque grosse performance individuelle, on veut faire un point sur la course au MVP, particulièrement excitante cette année. Mais depuis peu, une vraie tendance se dégage avec un Nikola Jokic qui semble avoir pris une longueur d’avance. Une tendance confirmée à travers un sondage réalisé par ESPN.

Nous sommes à un mois de la fin de la saison régulière, et Nikola Jokic est très bien parti pour décrocher son premier titre de MVP et devenir par la même occasion le premier joueur de l’histoire des Nuggets à remporter le plus prestigieux des trophées individuels. Cela fait quand même deux décennies qu’on attend de voir un pivot repartir avec le MVP (le dernier, c’était Shaquille O’Neal en 2000), qui de mieux que le Joker pour briser cette série ? En tête de notre MVP Ranking, en tête du sondage TrashTalk, Jokic est également largement en tête si l’on en croit un sondage réalisé par ESPN le week-end dernier. Dans celui-ci, 101 insiders/journalistes NBA ont été interrogés, et une formule similaire à celle du vote officiel pour le MVP a été utilisée histoire d’avoir la meilleure représentation possible sur les chances de chaque candidat. Résultat, Nikola détruit la concurrence : 90 votes pour la première place sur 101, autant dire qu’il domine outrageusement les débats. En nombre de points, Jokic a terminé avec un total de 964, c’est-à-dire… 563 points de plus que le second Joel Embiid (401). Giannis Antetokounmpo (375) a lui fini troisième, avec Damian Lillard (283) à la quatrième place et James Harden (231) pour conclure le Top 5. Alors que la course semblait plus ouverte que jamais il y a encore quelques semaines, il faudrait désormais un sacré retournement de situation pour voir quelqu’un passer devant le génie de Denver.

💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣 « Nikola Jokic, qui n’a pas manqué un seul match cette saison, a reçu 90 des 101 votes pour la 1ère place du classement MVP, dans un sondage réalisé par ESPN le week-end dernier. » https://t.co/pDTn8zDIP3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Avec les absences prolongées de Joel Embiid et LeBron James, les petits bobos de James Harden, Giannis Antetokounmpo et Kawhi Leonard, et les résultats collectifs insuffisants de Luka Doncic et Damian Lillard, Nikola Jokic a réussi à creuser l’écart en continuant sa campagne individuelle XXL (26 points, 11 rebonds, presque 9 passes de moyenne) tout en enchaînant les wins avec Denver. La grosse blessure de Jamal Murray a évidemment jeté un énorme froid sur la Mile High City et brise les chances de titre des Nuggets en cette fin de saison mais Jokic devrait lui tenir le coup sans trop de problèmes. Malgré l’absence de Jamal, Nikola et ses copains devraient pouvoir rester dans les hauteurs de la Conférence Ouest (actuellement quatrièmes avec 35 victoires pour 20 défaites), le collectif étant tout de même solide. On peut compter sur le Joker pour faire ce qu’il faut afin de maintenir les siens à flot, et faut pas oublier qu’il a du Michael Porter Jr. et du Aaron Gordon à côté de lui, y’a pire quand même hein. Tout ça pour dire qu’on voit mal la course au MVP partir dans une autre direction dans les dernières semaines de la régulière. Dommage pour le suspense, car on pensait que tout allait se jouer lors des ultimes rencontres de la saison, mais Nikola Jokic fera un très beau MVP.

Il n’est pas athlétique, il n’évolue pas dans un grand marché, il est pivot. Et pourtant, malgré tout ça, Nikola Jokic devrait logiquement repartir avec le titre de MVP dans quelques semaines. Pas loin d’un triple-double de moyenne et plaque tournante des Nuggets, le Joker mérite d’être récompensé.

Source texte : ESPN