Les 4 participants du Slam Dunk Contest ont été révélés : Obi Toppin, Jalen Green, Juan Toscano-Anderson et Cole Anthony visiteront le ciel de Cleveland

Hier soir, Shams Charania a annoncé les quatre concurrents au Slam Dunk Contest du All-Star Weekend 2022 : Obi Toppin, Juan Toscano-Anderson, Cole Anthony et Jalen Green feront office de casseurs d’arceau cette année. Alors, qui tirera son épingle du jeu ?

Le concours le plus spectaculaire du All-Star Weekend (quoique pas toujours) est désormais complet. Quatre places étaient dispos pour montrer qui saute le plus haut, qui est le plus créatif… bref qui peut nous en mettre le plus plein les mirettes. Le premier concurrent n’est autre que Cole Anthony, ce qu’on savait déjà. Pourtant pas bien grand (1m91), il possède de la dynamite dans les mollets comme peu en ont. Le deuxième zozo à s’inviter à la fête, c’est le Warrior Juan Toscano-Anderson. 1m98 de pure violence, dont JaVale McGee a bien fait les frais cette saison, puisque Juan l’avait postérisé de façon inouïe. Le troisième coco à se présenter à Cleveland sera le rookie des Rockets Jalen Green. Avant son arrivée en NBA, le J avait déjà montré des capacités à martyriser les cercles de façon assez spectaculaire… Et ça n’a pas bien changé depuis qu’il évolue dans la Grande Ligue. C’est donc tout naturellement qu’il tentera de choper le trophée. Last but not least, c’est Obi Toppin. Deuxième édition pour lui après celle de 2021 où sa performance était plus que moyenne. Le concours dans l’ensemble n’était pas ouf, et Obi avait échoué en finale face à Anfernee Simons. Il n’y a aucun doute sur le fait qu’il va revenir plein d’ambitions pour ne pas rester sur le carreau une fois de plus.

Sources: Houston Rockets rookie Jalen Green will headline the NBA Slam Dunk Contest at All-Star Weekend in Cleveland. Expected participants: pic.twitter.com/5Y7rAmESF8 — Shams Charania (@ShamsCharania) February 1, 2022

Obi Toppin DUNK Compilation (January 2022) pic.twitter.com/qsk9F2B8s5 — Knicks Post (@knicks_post) February 1, 2022

Cole Anthony mandou avisar que vai estar no Dunk Contest em 👀#MagicTogether #NBA75 pic.twitter.com/5fdF4jUrIe — Camisa 23 (@camisa_23) February 2, 2022

Jalen Green 🔨 it down off the inbound! pic.twitter.com/H0zNVzUE9w — Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) February 1, 2022

Le casting est sympa, à défaut de nous faire rêver. On aurait forcément adoré voir Ja Morant, aka le mec le plus spectaculaire de la Ligue, au concours. L’autre ce n’est plus de la dynamite qu’il a dans les jambes, mais de véritables missiles. Il aura déjà fort à faire durant le All-Star Game mais de toute façon, son absence était assez prévisible. Après le joli concours de 2020, où Aaron Gordon s’était incliné à cause du fameux 9/10 de Dwayne Wade, il avait tweeté ceci.

y’all just made my decision easier 🤝💯 https://t.co/RNV80N0cIY — Ja Morant (@JaMorant) February 16, 2020

Traduction : « si vous notez comme ça, pas la peine que je vienne risquer une petite blessure pour un concours injuste ». À moins qu’il change d’avis au cours de sa carrière, le voir au concours un jour semble compromis. Mais attention, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de gros noms que le SDC va forcément être claqué. Rappelez-vous 2016, à l’époque ni Zach LaVine ni Aaron Gordon ne faisaient partie du gratin de la NBA. Pourtant, ils nous ont offert un show d’exception, bouclant ainsi le plus beau Dunk Contest de l’histoire avec 1988 et 2000… Au choix. Aucun doute sur le fait que les quatre fantastiques version 2022 auront à cœur de briller. Déjà Topin voudra se racheter de l’année dernière, et puis les trois autres ce sont loin d’être des pseudos athlètes. De gros dunkeurs nous régaler au concours sans être des cracks, on en a vu dans l’histoire… N’est-ce pas Derrick Jones Jr., Hamidou Diallo et Gerald Green ? C’est exactement ce à quoi on s’attend cette année.

Le rendez-vous est pris ! Le 19 février prochain, préparez-vous à admirer ce quatuor de casseurs de cercle, prêts à vous en foutre plein la tronche… Certes il n’y aura pas Ja Morant, mais on devrait quand même se régaler.

Source texte : Shams Charania/The Athletic