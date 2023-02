Le second choix de la Draft 2020 a brillé cette nuit face à Boston, en rendant une feuille de statistique assez solide pour sa première avec Detroit. Peut-être que le passage de l’Ouest à l’Est et dans une équipe moins compétitive permettra à James Wiseman de devenir (enfin) ce qu’on attendait de lui en arrivant dans la grande ligue ?

Il n’aura pas fallu longtemps à James Wiseman pour trouver son rythme dans cette équipe de Detroit. La nouvelle acquisition des Pistons s’est relativement bien débrouillée cette nuit face aux premiers de la ligue, un match solide en 11 points à 5/9 au tir, accompagnés de 5 rebonds malgré la défaite au bout pour les hommes de Dwane Casey. James Wiseman était en difficulté à Golden State. Ce dernier était pratiquement sorti de la rotation, uniquement lancé pendant un temps car ses camarades squattaient l’infirmerie.

Juste avant la trade deadline, Wiseman a été transféré aux Pistons dans le cadre d’un échange à 3 entre les Hawks et les Warriors. A Detroit, James aura sûrement plus de temps de jeu, dans une franchise qui ne joue pas grande chose cette année, si ce n’est aligner les joueurs les plus flingués de la ligue pour aller chopper Wembanyama en juin. Un environnement qui sera peut-être propice au n°2 de la Draft 2020, dont on ne sait quoi penser aujourd’hui, tiraillés que nous sommes entre l’espoir de voir ce freak tabasser la Ligue et la crainte de découvrir qu’il a la maladie des os de verre.

Quoiqu’il en soit ça fait du bien de revoir le J sur les parquets, et on salive déjà de son entente avec le K, autre jeune crack que l’on aimerait voir rentrer un peu plus souvent ses tirs.