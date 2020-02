Collin Sexton remplacera Tyler Herro au Rising Stars Challenge : on attend la réaction de Jaxson Hayes

Le All-Star Weekend approche à grands pas, ce n’est donc pas le moment de se blesser pour participer à la grande messe. Si certains reviennent de blessure juste à temps comme le néo All-Star Luka Doncic, d’autres n’ont pas eu le même sens du timing et doivent céder leur invitation au dernier moment. C’est le cas de Tyler Herro, blessé au pied depuis le match contre Philly et qui est donc contraint de laisser sa place à Collin Sexton pour le prochain Rising Stars Challenge.

Etant déjà snobé l’année dernière, le meneur de l’Ohio s’était dit choqué et déçu de ne pas être une nouvelle fois invité à la teuf entre jeunes. Mais cette fois-ci, il pourra claquer une grosse bise au rookie de Miami puisque la NBA a annoncé que le forfait de ce dernier pour cause de blessure permettra au sophomore des Cavaliers de tâter le parquet du United Center vendredi soir. Toujours bon à mettre sur le CV, l’ancien de l’Alabama aura l’immense privilège d’être le seul représentant de la franchise de Dan Gilbert sur l’intégralité du week-end. Pas étonnant en même temps quand on voit leur saison. Toujours est-il que dans ce marasme collectif (un bilan de 13 victoires et 40 défaites, quinzième à l’Est), la pile Duracell essaye de faire valoir ses qualités individuelles. En 53 matchs joués cette saison, le bolide tourne à 19,7 points, 3,2 rebonds et 2,6 passes de moyenne. Pas mal pour une deuxième saison dans la Ligue même si son nombre d’assists a baissé depuis qu’il partage la mène avec Darius Garland. Véritable dragster sur le terrain, le huitième choix de la Draft 2018 a parfois la tête dans le guidon et peut vite ressembler à un trou noir offensif qui peut produire pas mal de déchets même si ses chiffres au shoot restent corrects (46% au shoot, 36,8% à de la buvette et 85% sur la ligne). Mais qu’il se rassure, son ADN va parfaitement aller avec celui de l’événement. Un peu de spectacle, zéro défense et des paniers à foison, le jeune homme ne sera pas perdu vendredi soir. Si en plus il peut imprégner son propre rythme de match, alors on se plaindra encore moins.

Pour ce qui est de la rencontre en elle-même, après l’ajout du copain de Kevin Love et au regard des forces en présence, on aura sur le papier une opposition loin d’être dégueulasse. Avec un potentiel cinq de départ Young – Morant – Nunn – Williamson – Jackson Jr., les Américains auront de quoi offrir de la variété et du spectacle. À voir si les trois combo guards cités peuvent débuter en même temps mais après tout ce sera vendredi, et le vendredi tout sera permis. La Team World ne sera pas en reste avec a priori un starting five Doncic – Gilgeous-Alexander – Barrett – Hachimura et Ayton. Ce sera l’occasion, pour le sniper des Hawks de chauffer le poignet en prévision de son week-end chargé (concours à 3-points, All-Star Game), d’observer qui jouera le rôle de Fred Weis quand Ja Morant prendra son envol, d’apprécier les retrouvailles entre les deux anciens de Duke R.J. et Zion et enfin de voir qui shootera et marquera en premier du milieu du terrain entre le Slovène et Très Jeune. Vous l’aurez compris, toutes les raisons seront bonnes pour apprécier le spectacle dès 3h du matin dans la nuit de vendredi à samedi. On espère juste que Jaxson Hayes ne va pas faire le con sur les réseaux sociaux suite à cette annonce, d’autant qu’il y avait encore du monde à faire passer devant lui.

Collin Sexton aura donc droit à son maillot customisé vendredi. On espère pour lui qu’il sera à la hauteur de ses aînés puisque la Team USA avait remporté ce match défensif qui s’était terminé sur le score de 161-144 en 2019. Kyle Kuzma fut désigné MVP au Spectrum Center suite à ses 35 points à 15 sur 27 au shoot, de quoi donner des idées à Coco !

