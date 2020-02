Luka Doncic est de retour : petite mise en jambe contre les Kings avant de filer faire la fête à Chicago

Cela faisait deux semaines qu’on ne l’avait pas vu sur un parquet NBA mais c’est désormais officiel : après son entorse à la cheville droite qui l’a contraint à prendre un peu de repos, Luka Doncic est retapé et reprendra du service dès ce soir devant son public contre les Kings.

La Lukamania est repartie ! Suite à un twist de la cheville fin janvier à l’entrainement, le génie slovène a dû passer au stand pendant deux semaines histoire de rafistoler tout ça et éviter une rechute. La crainte était d’autant plus présente dans les rangs de Dallas que c’était déjà la même articulation qui avait dégusté au mois de décembre contre Miami. Douze jours plus tard, la nouvelle superstar du Texas était déjà de retour pour démonter ses adversaires. Le sort s’était donc acharné avec cette deuxième entorse fin-janvier et on craignait une certaine fragilité à la Stephen Curry au début de sa carrière. Mais passons, tout cela est du passé et c’est Tim MacMahon d’ESPN qui nous annonce le comeback du Matador cette nuit. Le timing est bon juste avant le All-Star Weekend où il a été retenu pour le Rising Stars Challenge et le match des grands le dimanche. D’autant plus que les hommes de Rick Carlisle galèrent sans leur maître à jouer. Sept matchs joués, trois victoires pour quatre défaites et OKC qui passe devant au classement de la Conférence Ouest. Pas facile en même temps de remplacer le sixième meilleur marqueur et le troisième meilleur passeur de la Ligue qui tourne à 28,8 points, 9,5 rebonds et 8,7 passes cette saison.

“I’m ready,” Luka Doncic told reporters after practicing today. He’ll play tomorrow night vs. Kings and in the All-Star Game. (The All-Star Game was never really in question. Sorry, Devin Booker.) — Tim MacMahon (@espn_macmahon) February 11, 2020

Le tandem Porzi-Luka va pouvoir reprendre du service et repartir à la chasse à l’avantage du terrain. Car mine de rien, la Licorne et le sophomore n’ont pas disputé tant de games ensemble. Sur les 54 rencontres déjà effectuées (32-22), il manquait au moins un des deux Européens à 24 reprises (13-11). Quand les deux hommes sont sur le playground, la franchise Texane est plus efficace avec 63% de victoires (19-11). En plus d’apporter une menace offensive supplémentaire, le jeune homme de 21 ans magnifie le jeu autour de lui. Grâce à son QI basket et à sa qualité de passe, c’est Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith, Jalen Brunson, Maxi Kleber and co qui se régalent. Et rien de mieux pour retrouver les automatismes qu’une opposition contre les troupes de Luke Walton. Car après les festivités de ce week-end à Chicago, les cinq matchs qui serviront de reprise pourraient bien être la rampe de lancement idéale vers les sommets de l’Ouest quand on voit le programme de Dallas : Magic, Hawks, Timberwolves, Spurs et Heat. Les trois premiers matchs ne devraient pas trop gêner les Mavs s’ils sont abordés sérieusement alors que les Spurs sont clairement dans le dur avec pour l’instant une seule victoire sur le Rodeo Road Trip. Le seul poil à gratter se trouvera en Floride du côté de South Beach avec un Jimmy Butler et un Andre Iguodala qui auront sûrement envie d’en découdre avec le Slovène.

Magic Luka est de retour pour notre plus grand bonheur. Son talent nous avait manqué et on a hâte de voir si ses chevilles vont enfin le laisser tranquille. Deux fois dans une saison, on peut dire qu’il a déjà respecté les quotas, non ?

Source texte : ESPN