200€ à gagner avec un pari sur les Pacers qui remportent enfin un match de panier-ballon

Aujourd’hui, c’est #MercrediPanzani ! Et vous le savez, cette soirée est toujours spéciale en NBA avec beaucoup de rencontres et de nombreuses opportunités pour tous les parieurs, débutants, amateurs éclairés ou #Hexperts (attention à ne pas oublier le H). Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

01h00 : Cavs (2,05) – Hawks (1,75)

01h00 : Magic (1,30) – Pistons (3,55)

01h30 : Nets (2,39) – Raptors (1,61)

01h30 : Pacers (1,94) – Bucks (1,87)

01h30 : Knicks (1,66) – Wizards (2,29)

02h00 : Grizzlies (1,60) – Blazers (2,35)

02h00 : Wolves (1,26) – Hornets (3,90)

02h30 : Mavs (1,22) – Kings (4,10)

03h00 : Jazz (1,51) – Heat (2,58)

04h00 : Nuggets (2,14) – Lakers (1,71)

Le pari principal du jour

Les Pacers vont enfin gagner à domicile face aux Bucks (2,00) : actuellement sur une série de 6 défaites consécutives, les Pacers doivent immédiatement se reprendre. Depuis le retour de Victor Oladipo, ça cafouille pas mal dans l’Indiana et plusieurs matchs auraient dû être remportés sans craquer dans le money-time. Coup de chance, si la meilleure équipe de la Ligue débarque chez Domantas et ses potes, ce sera sans Giannis Antetokounmpo, devenu père cette semaine. C’est donc l’occasion rêvée pour Indiana. Un public qui en veut, des Pacers qui en ont marre et une série à stopper tout de suite, si le match devrait être serré et engagé on voit bien les hommes de Nate McMillan finir avec la victoire. Allez, on veut juste la gagne, que ce soit dans le temps réglementaire ou en prolongations. Stop !

Une autre cote tentante

Karl-Anthony Towns va mettre 30 points sur la tête des Hornets (2,35) : très bien contenu par les Raptors lors du dernier match joué par les Wolves, Karl-Anthony Towns doit reprendre sa production habituelle et donc jouer comme un pivot indéfendable. La bonne nouvelle, c’est que les Hornets débarquent en ville et que le premier match entre ces deux équipes a vu KAT faire ronron dans la raquette de Charlotte. La mauvaise nouvelle ? Mercredi Panzani, donc tout est possible. On y croit tout de même, premier match de D’Angelo Russell à domicile avec sa nouvelle team, il faut montrer qui est le patron dès ce soir.

ENCORE PLUS DE COTES ? VOICI LE JUMPBALL DU JOUR !

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).