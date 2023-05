Nikola Jokic a réussi une performance de mutant hier soir mais n’a pas pu empêcher la défaite des siens à Phoenix. Retour sur les plus grosses performances au scoring de l’histoire dans une défaite en Playoffs, soyez prêts, on parle gros bonnets !

Claquer 53 points dans un match de Playoffs NBA n’est vraiment pas donné à tout le monde, merci Captain Obvious. Mais lorsque cette performance ahurissante se conclut en plus par une défaite, la ligne de stats devient alors singulière et c’est ce qui est arrivé hier à Nikola Jokic. Face aux Suns, l’homme à tout faire du Colorado a compilé 53 points et 11 passes pour finalement s’incliner face à une formation de Phoenix portée par deux dingos : Kevin Durant et Devin Booker (72 points cumulés). Une performance que le Serbe a réalisé avec la facilité qu’on lui connait en shootant à 67% au tir. Invraisemblable.

On sait bien que le grand Niko s’en tape royal des perfs et des stats, mais nous on s’est demandé pour l’occasion… à qui d’autre une telle mésaventure aurait-elle bien pu arriver. Et on a trouvé notre réponse :

Plus grand total de points scorés dans une défaite en Playoffs : Michael Jordan – 63 points Donovan Mitchell – 57 points Damian Lillard – 55 points Nikola Jokic – 53 points (ce soir) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2023

Pas étonnant de voir de tels noms dans la liste, et quand on parle records, il y a souvent Michael Jordan tout en haut du tableau, même quand il s’agit de défaite. MJ23 avait claqué 63 points face aux Celtics un soir d’avril 86, une défaite au Game 2 qui condamnait quasiment les Taureaux dans cette série qu’ils finiront par perdre 3-0 face à la clique alors invincible de Larry Bird. Donovan Mitchell est le deuxième de la liste et, souvenez-vous, le Spida de la bulle c’était quand même quelque chose. En témoignent ses 57 points face à Denver, en vain, car l’araignée avait tissé sa toile toute la rencontre pour finalement se prendre un grand coup de chausson et finir écrabouillée.

Damian Lillard avait lui aussi flambé face aux Nuggets, décidément. 55 points dans une rencontre totalement folle avec une double prolongation, Dame Time pendant toute la rencontre mais malheureusement la pièce n’était pas tombée du bon côté ce soir là. Disons néanmoins que les fans des Blazers étaient heureux à cette époque, au moins leur équipe jouait les Playoffs. Un classement statistique NBA sans avoir un peu de LeBron James dedans ? Impossible. Le King n’est donc pas loin lui non plus dans le ranking des plus belles perfs de la lose. 51 points face aux Warriors en Game 1 de Finales NBA, s’il vous plaît, J.R. Smith au sommet et la suite est moins réjouissante puisque le sweep en finale fait mal au casque.

Perf incroyables pour loses légendaires, c’est aussi ça être un grand joueur : savoir se sublimer… en toutes circonstances.