Tout simplement inarrêtable et sur son nuage, Nikola Jokic a livré une performance monumentale face aux Suns avec 53 points et 11 passes. Une masterclass qui se solde malheureusement par une défaite pour le Joker. C’est pourtant pas faute d’avoir tout donné.

Quel sentiment frustrant pour Nikola Jokic. Planter 53 points dans un match de saison régulière est déjà un sacré accomplissement. Y arriver en Playoffs, c’est encore le gap du dessus. Et malgré cela une défaite ? Oh cela promet une sacrée gueule de bois au réveil pour le MVP 2021 et 2022. Que pouvait-il faire de plus franchement ?

On rappelle les chiffres : 53 points mais aussi 11 passes, 4 rebonds à 20/30 au tir (67%) ! Une feuille de stats qui donne le tournis. Que ce soit face à Deandre Ayton ou Jock Landale, le Serbe a fait régner sa loi dans la raquette avec ses feintes, ses qualités balle en main, son touché dès qu’il est à proximité du cercle. Ce bonhomme est un monstre. On retiendra en particulier son duel à distance avec Devin Booker au retour des vestiaires dans un Horse niveau Hall of Fame.

Si Denver n’a pas pu récupérer la victoire ce soir, Nikola Jokic va lui se consoler (ou pas) avec une place de choix dans les bouquins d’histoire de la NBA. Avec 53 points, il réalise la 4ème plus grosse perf au scoring en Playoffs… lors d’une défaite. Le numéro 1 ? Un certain Michael Jordan en mode Dieu face aux Celtics 1986.

Source tableau : StatMuse

Pas sûr que cela redonnera le sourire au Joker, qu’on a pu voir agacé à plusieurs reprises cette nuit, que ce soit lors de son altercation avec le proprio des Suns mais aussi sur le banc avec ses coéquipiers. Denver a gâché cette nuit une performance all-time et manqué l’opportunité d’aller faire le break à Phoenix. Maintenant, les compteurs sont revenus à zéro et Denver ne doit pas se rater à la maison sous peine de se mettre une énorme pression. Si Jojo garde ce niveau et que les copains autour assurent un peu plus, c’est largement faisable.