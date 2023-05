Phoenix est revenu à 2-2 cette nuit dans la série face aux Nuggets, grâce (encore) à un immense Devin Booker, auteur de 36 points à 14/18 au tir. Au cumulé sur les deux dernières rencontres ? D-Book est à 34/43 au tir, tout simplement indécent.

Injouable, clinique, incandescent, chirurgical, létal, décisif… Le champ lexical est décidément bien trop maigre pour définir les performances de Devin Booker dans ces demi-finales de conférences face aux Nuggets. L’arrière des Suns est tout simplement fabuleux et a permis cette nuit à son équipe de rester en vie dans cette série face à un collectif des Nuggets très difficile à manœuvrer. La stat qui fait peur ? Le bonhomme a réussi 34 de ses 43 derniers tirs.

Devin Booker is MASTERFUL once again as the @suns win Game 4 to even the series!

36 PTS

12 AST (Playoff career high)

14-18 FG

PHX/DEN Game 5: Tues, 10pm/et | TNT pic.twitter.com/XpNs3Slshx

— NBA (@NBA) May 8, 2023