Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 8 mai au dimanche 14 mai 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

C’est toujours aussi compliqué d’y voir clair en Playoffs, surtout cette année où les surprises sont partout. Pour le moment, les quatre séries du deuxième tour sont plutôt équilibrées et on se prend à rêver de nouveaux Game 7 ce dimanche. Le Kings – Warriors ne nous a pas rassasiés et notre petit cœur de fan NBA en redemande ! Difficile néanmoins d’annoncer les séries qui se prolongeront jusqu’à un match 7 décisif. Tout ce que l’on sait, c’est que Nuggets – Suns, Celtics – Sixers et Warriors – Lakers se termineront au plus tard dans la nuit de dimanche à lundi. De quoi nous laisser espérer d’une soirée all-time sur beIN Sports pour bien terminer la semaine. En attendant, voici déjà le programme des quatre prochains jours, en espérant que la suite sera aussi chargée.

Dans la nuit du lundi 8 mai

Game 4 : Miami Heat – New York Knicks à 1h30 (beIN 1)

Game 4 : Los Angeles Lakers – Golden State Warriors à 4h (beIN 2)

Dans la nuit du mardi 9 mai

Game 5 : Boston Celtics – Philadelphie Sixers à 1h30 (beIN 1)

Game 5 : Denver Nuggets – Phoenix Suns à 4h (beIN 2)

Dans la nuit du mercredi 10 mai

Game 5 : New York Knicks – Miami Heat à 1h30 (beIN 2)

Game 5 : Golden State Warriors – Los Angeles Lakers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 11 mai

Game 6 : Philadelphie Sixers – Boston Celtics à 1h30 (beIN 2)

Game 6 : Phoenix Suns – Denver Nuggets à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 12 mai

À déterminer

Dans la nuit du samedi 13 mai

À déterminer

Dans la nuit du dimanche 14 mai

À déterminer