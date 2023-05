Les meilleures réactions Twitter suite au buzzer de Derrick White

Cette nuit, Derrick White a fait exploser la planète basket avec son buzzer-beater qui a permis aux Celtics d’arracher un Game 7 face à Miami. Petite compil’ des meilleures réactions vues sur Twitter.

Omg that’s my boy

— Richard White (@RamblinWreck34) May 28, 2023

“Omg c’est mon garçon” (le papa de Derrick White, ndlr.)

Boston gonna beat Miami now .. it’s over!😂

— Trae Young (@TheTraeYoung) May 28, 2023

“Boston va battre Miami désormais.. c’est fini !”

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhuhhhhhhhh

Let’s goooooooooooooooooooo

— Paul Pierce (@paulpierce34) May 28, 2023

DERRICK WHITE SAVES THE CELTICS SEASON. pic.twitter.com/566F29RWEV

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 28, 2023

“DERRICK WHITE SAUVE LA SAISON DES CELTICS.”

.@JCrossover: "This is the craziest game I've ever seen" 🤯@channingfrye: "I'm shocked" #NBATwitterLive reacts to Derrick White's stunning buzzer beater to force a Game 7 pic.twitter.com/v9mBrZgW9q

— NBA on TNT (@NBAonTNT) May 28, 2023

“C’est le match le plus fou que j’ai vu”

“Je suis choqué”

*Heat fans thinking NBA Finals*

Derrick White: pic.twitter.com/w8l3AwDjHF

— NBA Memes (@NBAMemes) May 28, 2023

“Les fans du Heat qui pensent aux Finales NBA

Derrick White :”

Live Reaction from my Game 6 Watch Party at Big Night Live in Boston MA.

Derrick White at the buzzer to send it to Game 7!!!

Absolutely insane. pic.twitter.com/QLkb1foL60

— GreenRunsDeep (@CelticsGRD) May 28, 2023

Derrick White. The Game 6 hero for the #BleedGreen Celtics win 104-103

GAME 7 ON MONDAY NIGHT!!! #NBA pic.twitter.com/miPGzcJtlP

— Shukri Wrights (@ShukriWrights) May 28, 2023

DERRICK WHITE SAYS NOT TODAY!!! pic.twitter.com/xgKLBd3CXO

— Boston Diehards (@Boston_Diehards) May 28, 2023

“Qu’est-ce qu’on dit au Dieu de la Mort ?

Pas aujourd’hui.”

the script writers for the celtics heat series pic.twitter.com/7fMbTNUPTz

— Jeffery Perkins (@JefferyxBball) May 28, 2023

“Les scénaristes de la série Celtics – Heat”

THE BOSTON CELTICS CLIMB FROM DOWN 0-3 TO FORCE A GAME 7! pic.twitter.com/wtn5RCk5PQ

— Complex Sports (@ComplexSports) May 28, 2023

“LES CELTICS REVIENNENT D’UN DEFICIT DE 0-3 POUR FORCER UN GAME 7 !”

Spo in the Heat locker room after the Celtics won game 6 pic.twitter.com/FlHBiE1ady

— Josiah Johnson (@KingJosiah54) May 28, 2023

“Spo dans le vestiaire du Heat après la victoire des Celtics dans le Game 6”

BREAKING: CELTICS FORCE A GAME 7 AGAINST THE HEAT.

ABSOLUTE MADNESS. 🤯 pic.twitter.com/p0hglMnp0l

— Legion Hoops (@LegionHoops) May 28, 2023

“BREAKING : LES CELTICS FORCENT UN GAME 7 FACE AU HEAT

DE LA FOLIE FURIEUSE.”