Malcolm Brogdon serait blessé au coude depuis le Game 1

Boston a réussi à éviter une première fois l’élimination lors du Game 4, mais les trois premiers matchs de la série ont été plus que compliqués à cause de l’absence de nombreux facteurs X dont Malcolm Brogdon. Dans le dur, le sixième homme de l’année jouerait blessé…

Deux puis zéro point sur une vingtaine de minutes : voici les deux dernières feuilles de match de Monsieur Brogdon. Pas ouf pour des Finales de Conf’ décisives pour Boston ouais. Alors qu’ils visaient ouvertement le titre NBA, les Celtics déçoivent car il n’y a plus aucune force collective.

Outre la responsabilité des leaders (Brown et Tatum), les facteurs X et role players doivent aussi faire leur part. Enfin, encore faut-il qu’ils en soient capables. Selon Jared Weiss de The Athletic, Malcolm Brogdon serait blessé au coude. Une déchirure partielle d’un tendon qui causerait une douleur à l’avant-bras. Il se serait blessé au premier match de cette série et jouerait ainsi depuis. Vu la chute libre de ses stats lors des Games 3 et 4 à Miami, on peut imaginer que la douleur ne va pas en s’améliorant. Au second match il nous sortait encore des tirs comme celui-là.

Malcolm Brogdon est censé être la troisième arme offensive des Celtics (14,9 points en sortie de banc cette saison), donc ne plus l’avoir à fond sur le terrain quand Jayson Tatum et Jaylen Brown n’y arrivent pas, cela handicape fortement Boston. Pour l’emporter ce soir sur leur parquet et essayer de relancer encore un peu cette série des Finales de Conf’, d’autres vont peut-être devoir combler le manque que Malcolm Brogdon ne peut plus compenser à cause de son bras douloureux. Derrick White, Grant Williams, Marcus Smart, Al Horford…

Peu importe qui tant qu’il est prêt à mettre des puntos et à faire gagner sa team sur son parquet. En tout cas, cette blessure en dit long sur l’état de détresse de ces Celtics, mais qui tiennent encore bon… pour le moment. Rendez-vous à 2h30 pour voir si les trèfles sont capables de poursuivre leur remontada.

