Gabe Vincent absent pour le Game 5 face à Boston

Touché à la cheville lors du Game 4 face aux Celtics, Gabe Vincent sera absent pour le match de ce soir à Boston. Voilà qui ne fait pas les affaires du Heat.

Aïe aïe aïe, le vilain coup sur la tête du Heat dans ces Finales de Conf. Parfaitement à l’aise face à Boston, et encore bien serein malgré la défaite dans le Game 4, Miami ne pourra pas compter sur son meneur titulaire ce soir au TD Garden. Alors que Boston était déjà bien devant au tableau d’affichage dans le milieu du quatrième quart du match 4, Gabe Vincent s’est fait la cheville gauche tout seul comme un grand. Un tir contré par Tatum, une touche à éviter, et Vincent est mal retombé. Si on l’a vu sprinter vers les vestiaires devant les caméras, le doc est moins certain de l’état de sa cheville.

En effet, Ira Winderman, insider à South Beach pour le Sun Sentinel, nous informait hier soir que le meneur pourrait malheureusement manquer le Game 5.

Heat listing Gabe Vincent as questionable with the sprained left ankle sustained in Tuesday night’s fourth quarter. Herro and Oladipo out. Everyone else available.

Gabe Vincent turns his ankle on this awkward landing 😬

Vincent headed back to the locker room at the next timeout.pic.twitter.com/c4Zofuga4T

Update de dernière minute, l’absence est donc officialisée par la franchise.

Sur ces Playoffs, le meneur non drafté du Heat fait tout ce qu’on attend de lui et plus encore. Ça défend, ça joue dur, ça rentre un bon paquet de tirs, on parle donc clairement ici d’un facteur X pour l’équipe d’Erik Spoelstra.

En même temps, avec encore trois cartouches pour terminer la série, est-ce qu’il fallait prendre le risque d’empirer le bobo du sniper avant de potentielles Finales NBA ? Pas sûr. Ici on penche donc pour un Gabe présent pour le Game 6 (si ce match existe !) avec quelques Ibuprofènes dans le bidon, mais surtout une grosse dalle pour terminer Boston.

