Il y a un peu moins d’une semaine, les Celtics étaient au bord d’une élimination humiliante après trois défaites consécutives. Aujourd’hui, ils ont l’occasion de revenir à 3-3 dans leur série face à Miami, pour continuer à croire en un exploit historique. Que s’est-il passé entre-temps pour qu’on assiste à un tel retournement de situation ? Un certain Matt Reynolds a parlé.

Vous n’avez probablement jamais entendu son nom. Il travaille tous les jours dans l’ombre, au sein du staff des Celtics en tant qu’assistant coach. Il est habituellement discret, pas du genre à faire des grands discours. Mais au vu de la situation catastrophique dans laquelle se trouvait l’équipe de Boston après la défaite du Game 3 à Miami, il ne pouvait pas rester silencieux.

Suite à la traditionnelle session vidéo d’après-match mardi dernier, Matt Reynolds s’est levé et a parlé. Son discours ? Il a duré moins d’une minute, il n’était composé que de quelques mots, mais son message a eu l’impact escompté.

“J’ai quelque chose à dire : ne ruiner pas cette saison à cause d’une mauvaise semaine. On a juste eu une mauvaise semaine, ça ne peut pas être pire.”

Reynolds ne s’est pas arrêté là, mais c’est ce qui est resté dans la tête des joueurs des Celtics. “On avait besoin d’entendre ces mots pour nous rebooster” raconte le leader émotionnel de l’équipe Marcus Smart, avant d’ajouter : “cela fait neuf ans que je suis ici et je ne l’ai jamais entendu parler avec autant de passion”. “Il a trop assuré” a simplement déclaré l’arrière Derrick White.

Respecté par l’ensemble des joueurs de Boston pour son éthique de travail dans l’ombre du coach Joe Mazzulla, Matt Reynolds est très bien placé pour savoir que les Celtics valent bien mieux que la version proposée en début de série face à Miami et particulièrement lors de la pathétique défaite du Game 3. On parle d’une équipe qui a terminé avec le deuxième meilleur bilan NBA cette saison (57 victoires – 25 défaites), d’une équipe qui a bouclé la régulière dans le Top 3 à l’efficacité offensive et défensive, une équipe qui possède suffisamment de talent pour aller au bout et qui a montré à plusieurs reprises sa résilience malgré une irrégularité assez inquiétante en Playoffs. Alors aux yeux de Reynolds, les Celtics ne pouvaient tout simplement pas partir en vacances comme ça.

As the Boston Celtics finished a film session Tuesday morning in Miami, an unlikely voice piped up.

“Don’t ruin the season off a bad week.”

Now at 3-2 in the series, the impossible could be within their reach. https://t.co/3fVVV3E200

— The Athletic (@TheAthletic) May 27, 2023

Depuis, les Celtics sont redevenus la meilleure version des Celtics. Celle qui est concentrée, celle qui défend dur, celle qui se bat ensemble, celle qui fait bien tourner le ballon et qui sanctionne à 3-points. Bref, du Boston basketball. Et avec ça, les C’s sont désormais prêts à marquer l’histoire.

Pour rappel, aucune équipe NBA n’a réussi à remonter un déficit de 3-0 en Playoffs pour remporter une série. 150 ont tenté, 150 ont échoué. Mais s’il y en a bien une qui semble pouvoir réaliser cet exploit aujourd’hui, c’est Boston. Une victoire ce soir à Miami – un scénario loin d’être impossible au vu de la supériorité des Verts lors des deux derniers matchs – permettrait aux Celtics de jouer un Game 7 devant leur public lundi soir, avec tout le momentum du monde.

“On a tous senti ce qu’il a dit. On a pris ça à cœur.” – Marcus Smart

Peut-être que mardi prochain, on se souviendra du discours de Matt Reynolds quand Boston se préparera à jouer les Finales NBA face à Denver…

Source texte : The Athletic