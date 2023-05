Nous voici arrivés jusqu’au Magic d’Orlando pour ces bilans de la saison. Certes ça ne va pas en Playoffs, mais tout n’est pas non plus à jeter pour cet exercice du côté de chez Mickey. Focus sur la campagne 2022-2023 des Floridiens !

CE QUE TRASHTALK AVAIT ANNONCÉ

Environ 25 victoires, ou bien un tout petit peu plus de la part de la Team Apéro. Un Paolo Banchero déjà chaud dès sa saison rookie, une belle défense et un beau projet mais des limites évidentes. C’est encore très tendre à Orlando, mais on sent qu’un vrai truc se prépare ici.

CE QU’IL S’EST VRAIMENT PASSÉ

34 victoires et 48 défaites. Un début de saison bien crade, et une fin de saison plutôt mignonne.

Les 25 premiers matchs ? 5 victoires pour 20 défaites, et une saison qui promettait d’être bien craignos malgré un Paolo Banchero qui joue déjà comme un daron et un Franz Wagner toujours aussi propre dans son rôle de lieutenant et homme à tout (bien) faire du Magic.

La suite ? Un 29-28 déjà bien plus probant qui montre que ces jeunes “Magics” ont de la ressource et sont une équipe bien plus compliquée à manoeuvrer que ce que l’on pense, notamment avec cette étiquette de “tombeurs de gros” suite à des victoires face à à peu près toutes les meilleures équipes de la la Ligue. Dotée d’une belle identité défensive, la franchise peut désormais compter sur un vrai franchise-player capable d’incarner le nouveau visage de son attaque en la personne du ROY. l’Américano-italien PB5 a impressionné tout le monde dès le début de saison et semble déjà pris pour acquis, tant le bagage technique de l’ancien de Duke est vertigineux. Le retour aux affaires de Markelle Fultz a aussi apporté énormément de stabilité à cette équipe du Magic, et ce des deux côtés du terrain, pour driver cette jeune escouade orpheline d’un pur meneur de métier (Jalen Suggs et Cole Anthony étant plutôt des combo-guards).

Le reste du crew est également très jeune, mais chacun connaît son rôle et l’exécute du mieux qu’il peut. Wendell Carter Jr. est une vraie présence intérieure parfaitement complémentaire à Paolo, Franz Wagner incarne le rôle du gendre idéal et est très propre et complet dans son rôle de lieutenant, Moe Wagner en rajoute un peu sur l’amitié franco-allemande, Cole Anthony envoie ses skeuds de loin en sortie de banc (le tout sans Timberland), Jalen Suggs est encore en délicatesse avec son shoot et son physique, mais le talent est indéniable. Mélangez tout ça, et vous obtenez un roster qui devient de plus en plus cohérent, qui a les dents longues et qui a même tenté de jouer les troubles-fêtes jusqu’au bout. Même si c’était trop court pour accrocher ne serait-ce que le play-in, les progrès sont ultra encourageants.

LA SAISON DU MAGIC EN QUELQUES ARTICLES

L’IMAGE DE LA SAISON

L’ultime pépite de Coach K à Duke, désormais maire d’Orlando. Paolo Banchero qui pose avec son trophée de rookie de l’année. 98 des 100 votants pour ce trophée ont voté pour lui, et les deux autres ont probablement omis son nom sous la torture. Pourtant, à l’époque, le natif de Seattle était pressenti en troisième position pour atterrir chez les Rockets. Jabari Smith semblait avoir les faveurs des pronostics pour être l’heureux élu, mais au dernier moment, le front office du Magic a jeté son dévolu sur l’américano-italien, ce qui a constitué une petite surprise d’entrée de draft. Pourtant, PB5 a mis tout le monde d’accord et a prouvé qu’il n’avait pas volé cette place. Il a envoyé 20 points, 6,9 rebonds et 3,7 passes de moyenne chaque soir et a surtout dégagé une sacrée sérénité et beaucoup de confiance. Comme quoi le Magic a eu le nez fin.

IL A CARTONNÉ : MARKELLE FULTZ

On aurait pu céder à l’évidence concernant Paolo Banchero, qui dispose déjà des clés du camtar dès sa première saison dans la ligue. Mais l’impact de Markelle Fultz a été bien trop important cette saison : d’abord blessé à l’orteil en début de saison, lui et les fans du Magic pensaient que le bonheur leur était interdit avec ce début de saison hideux. Puis le premier choix de la Draft 2017 a refoulé les parquets et sa présence a transfiguré cette jeune escouade. Le bilan du Magic sans ‘Kelle ? 5 victoires pour 17 défaites. Avec ? C’est bien différent avec un bilan presque à l’équilibre de 29 victoires pour 31 défaites. Avec sa défense, sa capacité à gérer les attaques rapides ou placées, sa force de percussion et sa vista, l’ancien des Sixers a permis à Orlando de conclure sur un 29-28. Avec 13,9 points, 3,9 rebonds, 5,7 passes et 1,4 interception, l’impact de Markelle Fultz va bien au-delà des chiffres, et c’est toute la ville d’Orlando qui prie pour que son meneur reste en bonne santé désormais.

ON L’ATTENDAIT ET ON L’ATTEND TOUJOURS : JONATHAN ISAAC

Comment citer quelqu’un d’autre que lui malheureusement ? Il a enfin rejoué cette saison, après 904 jours (!) passés sur la touche à cause de trop nombreuses blessures, la dernière étant survenue dans la bulle d’Orlando en 2020 (une rupture des croisés bien trop sale…). Le 22 janvier 2023 est une date sacrée pour Jonathan Isaac qui a enfin refoulé un parquet NBA. Mais ce fut bien trop court, seulement 11 matchs joués à son compteur pour au final devoir (encore…) mettre un terme prématuré à sa saison à cause d’une déchirure à l’adducteur qui a nécessité une opération. Et c’est un nouveau pépin physique qui vient s’inscrire sur une liste déjà aussi longue que les bras de l’ailier-fort. Le potentiel défensif du mutant est indéniable, et on a pu le revoir à l’œuvre cette saison même si c’était sur de courtes séquences, mais sa carrière commence dangereusement à basculer vers celle d’un talent gâché par les blessures. De moins en moins de monde croit en lui, et il va devoir espérer que ce soit le cas du front office du Magic, car la suite de son contrat n’est plus que partiellement garanti…

LES STATISTIQUES INDIVIDUELLES

…ET LA SUITE ?

Cap sur la Draft désormais. Le Magic aura son sixième choix de Draft, mais aussi le onzième en provenance de Chicago, dans le cadre du trade de Nikola Vucevic. Pas de Victor Wembanyama à venir pour Orlando, mais il y aura soit deux bons jeunes qui vont débarquer en Floride, soit pourquoi pas un échange pour grimper à la Draft ? Jamahl Mosley a quoi qu’il arrive un sacré noyau de jeunes à accompagner dans leur progression. Paolo Banchero, Franz Wagner, Wendell Carter Jr., Markelle Fultz, Jalen Suggs, Cole Anthony voire Bol Bol ou Jonathan Isaac (quand il est sur ses deux jambes), tous ont les dents longues et continuent de grandir ensemble. Ajoutez-y un ou deux vétérans pour distribuer des torgnoles et deux picks de Draft bien placés dans la loterie, et vous obtenez un cocktail qui pourrait bien être explosif, et ce plus rapidement que prévu.

Le Magic est en progrès par rapport à la saison dernière. La Draft de Paolo Banchero a ramené de la joie dans les rangs floridiens et le collectif semble prendre forme. C’est encore jeune, fougueux voire brouillon, mais cette jeune bande continue d’apprendre et de grandir ensemble à vitesse grand V. Le futur pourrait bien s’annoncer terrifiant chez Mickey.

