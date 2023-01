Sur une série de sept victoires consécutives avant d’affronter Orlando la nuit dernière, les Sixers semblaient intouchables derrière leur duo Joel Embiid – James Harden. Mais c’était sans compter sur le Magic, qui est venu à Philadelphie imposer sa loi. Décidément, la bande de Paolo Banchero aime bien taper les gros !

21 points de retard face à la deuxième meilleure équipe de l’Est et la formation la plus en forme du moment ? Pas de problème pour Orlando, qui a remonté un déficit de 48-27 en première mi-temps pour aller s’imposer sur le parquet de Philly après une seconde période de pure domination (67-47 pour le Magic après la pause).

Il va falloir s’y faire, cette version d’Orlando n’est plus une équipe qu’on peut prendre à la légère.

Philadelphie vient de l’apprendre à ses dépens, mais d’autres gros sont également tombés contre la belle jeunesse floridienne cette saison : les Celtics notamment, meilleure équipe de la NBA mais qui a perdu à trois reprises (!) contre le Magic en l’espace d’un mois. Le champion en titre de Golden State s’est également incliné deux fois en deux matchs face à Orlando. Les Clippers – avec Kawhi Leonard et Paul George – ont aussi perdu leur seule confrontation contre l’équipe préférée de Mickey, idem pour Dallas, Phoenix ou encore la Nouvelle-Orléans.

Four of the last six Magic wins have been against teams currently in the playoffs.

◻️ W vs. Philadelphia

◻️ W vs. Boston

◻️ W vs. New Orleans

◻️ W vs. Golden State pic.twitter.com/e1LQRYVG7V

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) January 31, 2023