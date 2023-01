Fred VanVleet sera-t-il toujours à Toronto après la NBA Trade Deadline du 9 février ? Au vu de sa situation contractuelle (dernière année de contrat) et de la saison décevante des Raptors, un transfert n’est pas à exclure. Et parmi les équipes qui gardent un œil attentif sur le dossier, il y a le Magic.

Faisant clairement partie de la catégorie “franchise en reconstruction” avant le début de la saison, Orlando atteint progressivement le cap supérieur sous l’impulsion de Paolo Banchero, Franz Wagner, Bol Bol et Cie. Aujourd’hui, on peut parler du Magic – 13e à l’Est avec 19 victoires pour 29 défaites – comme d’une équipe qui possède des bases solides pour progresser, et qui peut viser autre chose que la Loterie de la Draft. C’est souvent à ce moment-là du processus qu’une franchise souhaite ajouter des vétérans de qualité au roster pour accélérer la progression de l’équipe.

Faites entrer Fred VanVleet.

Si l’on en croit les derniers bruits de couloir rapportés par Bleacher Report, FVV fait partie des joueurs visés par le front office du Magic, désireux de renforcer l’équipe pour se mêler à la course aux Playoffs dans les années à venir.

The Suns and Magic have emerged as potential free-agent suitors for Fred VanVleet, sources tell @ShamsCharania.

VanVleet is among several Raptors players teams are monitoring ahead of the trade deadline if Toronto decides to rebuild.https://t.co/AebTkP4hes pic.twitter.com/QoXLAzh4SO

