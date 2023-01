En dernière année de contrat avec les Warriors, le président des opérations basket de Golden State Bob Myers pourrait bien évoluer ailleurs que dans la Baie de San Francisco après la saison 2022-23. Et même si son avenir reste flou pour le moment, on a déjà droit aux premières rumeurs.

On en parlait pas plus tard qu’hier : Bob Myers et les Warriors, et si c’était bientôt la fin ?

À six mois d’une fin de contrat entre l’architecte de la dynastie et les champions 2022, la question est de plus en plus légitime, surtout au vu de la dynamique qui caractérise actuellement la franchise californienne. Et sans grande surprise, plusieurs équipes gardent un œil attentif sur l’évolution de la situation du côté de San Francisco, pour potentiellement réaliser un gros coup au cours de la prochaine intersaison.

If Bob Myers were to leave the Warriors, the Wizards, Suns and Knicks are all worth monitoring as possibilities, sources tell @anthonyVslater, @ThompsonScribe and @sam_amick.

In front office circles, meanwhile, the recent focus is on the Clippers.https://t.co/sQFGYzfEXj pic.twitter.com/6GBL1ZstTW

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) January 25, 2023