Les Lakers, destination potentielle pour Fred VanVleet ?

Parmi les franchises NBA à surveiller à l’approche de la trade deadline du 9 février prochain, il y a notamment les Raptors et les Lakers. Et parmi les joueurs qui pourraient potentiellement bouger, il y a le meneur de Toronto Fred VanVleet. Un scénario dans lequel FVV est transféré de Toronto à Los Angeles est-il crédible ?

En tout cas, si l’on en croit Jeff Zillgitt d’USA Today, c’est un dossier à surveiller.

Actuellement dans la dernière année de son contrat (il possède une player option de 22,8 millions sur la saison prochaine), Fred VanVleet fait partie des joueurs de Toronto qu’on retrouve dans les rumeurs à quatre semaines de la deadline. Et malgré les derniers bruits de couloir qui penchent plutôt vers un scénario dans lequel Masai Ujiri (patron des opérations basket des Raptors) se montre discret d’ici au 9 février, celui d’un transfert n’est pas non plus déconnant. Notamment quand on parle des Lakers.

On le sait, la franchise de Los Angeles se doit de mieux entourer LeBron James, qui n’a pas manqué de mettre des coups de pression au manager Rob Pelinka pour améliorer le roster. Pour l’instant, ce dernier a choisi de garder ses cartouches (à savoir les picks de Draft 2027 et 2029) pour tenter d’obtenir un grand nom comme Zach LaVine ou Bradley Beal, ou garder de la flexibilité en vue de la Free Agency 2023. Mais plus on s’approche de la deadline, plus la pression va augmenter sur les épaules de Pelinka pour qu’il fasse un deal. Est-ce que Fred VanVleet peut représenter une solution suffisamment attractive pour l’ancien agent de Kobe Bryant ?

What would the Raptors look like as sellers?@ekoreen proposes Fred VanVleet and Gary Trent Jr. trades to several teams, including the Lakers, Knicks, Mavs and Clippers. https://t.co/nluyiFsXKr pic.twitter.com/Rlp6Hrw8v3 — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) January 12, 2023

Eric Koreen et Jovan Buha, qui couvrent respectivement les Raptors et les Lakers pour The Athletic, proposent un échange envoyant Patrick Beverley, Kendrick Nunn, Max Christie et le choix de premier tour de Draft 2027 à Toronto contre VanVleet, qui irait donc aux Lakers. Rob Pelinka lâcherait l’un de ses deux picks adorés aux Dinos pour récupérer un FVV en 18 points et 6 passes de moyenne.

“En matière d’effectif, les Lakers remplaceraient en gros Pat Beverley par Fred VanVleet. Niveau talent, c’est une progression assez significative pour que les Lakers acceptent.” – Jovan Buha, insider pour The Athletic

Malgré la baisse de production de Fredo par rapport à sa saison All-Star de l’an dernier (38% au tir cette saison dont un pauvre 33% à 3-points), qui s’explique notamment par les limites de Toronto en attaque mais aussi la fatigue accumulée à force de jouer sous les ordres de Nick Nurse, Fred VanVleet renforcerait clairement Los Angeles sur le backcourt. Assez pour faire des Lakers une équipe vraiment sérieuse dans la Conférence Ouest ? Ça se débat, mais c’est l’une des pistes que Rob Pelinka peut potentiellement creuser d’ici au 9 février prochain.

On l’a dit précédemment, FVV peut devenir agent libre à l’été 2023 et à 28 ans, il cherche logiquement une grosse prolongation de contrat. Le meneur est actuellement éligible à une extension de 114 millions de dollars sur quatre saisons avec Toronto mais viserait plus haut. Les Raptors sont-ils prêts à le conserver pour le montant qu’il recherche ? Si la réponse à cette question est non, il n’est pas impossible que VanVleet se fasse transférer.

Source texte : USA Today, The Athletic