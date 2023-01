On savait la langue de Mark Cuban très en dehors de sa poche, le proprio des Mavericks a remis le couvercle. Nouvelle décla “sulfureuse” pour faire parler les ménagères. Une bastos en direction des arbitres : le grassouillet de Ljubljana ne serait pas assez protégé. Osée celle-là.

À la question « Peut-on dire qu’un joueur qui tire 11,4 lancers-francs par match n’est pas assez protégé par les arbitres ? », Mark Cuban – plein de culot – répond positivement.

Stan van gundy is absolutely right. Worst officiated game. Luka gets no respect. Unreal. — Mark Cuban (@mcuban) January 13, 2023

Un tweet un poil rancunier lâché au sortir de la victoire des Mavericks à Los Angeles, après une double prolongation très très controversée. Le papier publié sur le site de TrashTalk anglait autour d’une rencontre “volée” aux Lakers. Deux fautes sur tir oubliées : l’une au buzzer du 4e quart-temps, la seconde à la fin de la première prolongation. Mais il est vrai que plus globalement, la rencontre a été marquée par une virilité accrue dans les duels. Pas mal de cassages de bras sur les fouettés de Luka Doncic, objectif abattre l’ennemi. Comment omettre la faute flagrante de Russell Westbrook sur la montée de balle du Slovène ? Pour le coup, les arbitres ont sifflé, mais il semblerait que Mark Cuban veuille plus de sanctions – aussi immédiates que… plus réfléchies.

Pour défaire un peu le fantasme du génie slovène qui n’a pas assez de coups de sifflet en sa faveur, Luka Doncic est le 3e joueur qui tente le plus de lancers-francs en NBA : 11,4 par match, juste derrière les inbougeables Giannis Antetokounmpo (12,9) et Joel Embiid (11,6). Shai Gilgeous-Alexander pointe à la 4e place avec 10,3 lancers par match. Bien sûr, Mark Cuban ne pointe du doigt que le trio arbitral du match à Los Angeles. On ouvre le débat sur la “globalité” ou non du propos. Sur le plan statistique il n’y en a pas vraiment. Pour le reste, rien de plus qu’un coup de pression du proprio aux officiels, histoire de maintenir les « driiiiii » sur toute la saison. Par contre, pas impossible qu’il prenne sa petite amende.