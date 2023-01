Toujours à la recherche d’éléments après avoir attiré Rui Hachimura, les Lakers veulent encore améliorer leur roster. Les Purple and Gold ont activé une nouvelle piste : Gary Trent Jr. Rien de concret pour l’instant, mais GTJ serait une bonne acquisition pour Los Angeles. Attention, la concurrence sera rude.

Après Rui Hachimura, qui sera le prochain ?

Les Lakers restent actifs à l’approche de la Trade Deadline et Rob Pelinka continue de passer des appels autour de la ligue. Plusieurs noms ont été liés à la franchise aux 17 titres, dont le dernier en date : Gary Trent Jr. On le sait, l’arrière des Raptors est très suivi et les Lakers ne dérogent pas à la règle. Si le nom de GTJ n’est pas tout en haut de leur liste, les Purple and Gold garde tout de même un oeil sur lui. Jake Fischer de Yahoo Sports l’a indiqué dans son podcast, mais reste vigilant quant à la fiabilité de cette info.

“Je ne sais pas s’ils ont effectivement appelé Toronto… mais des personnes crédibles m’ont dit et me font croire que ce n’est peut-être pas un désir ardent pour Gary Trent, mais il semble au moins être quelqu’un qu’ils surveillent.”

Comprenez ici, les Lakers surveillent Gary Trent Jr. mais n’ont pour l’instant pas préparé d’offre, et ne font pas de lui leur priorité ultime. De plus, Fischer a nuancé cette déclaration en disant qu’une agence particulière qui représente Trent Jr. et de nombreux joueurs des Lakers (Hutch Sports, ndlr) pourrait être derrière cette rumeur.

“Peut-être que c’est aussi juste quelqu’un d’une certaine agence qui le suggère. Peut-être que c’est tout ce que c’est. Mais nous verrons bien.”

Quoi qu’il en soit, et si cela est vrai, la piste a du sens pour les Californiens. Gros défenseur extérieur, bon shooteur, l’ami Gary apporterait toute son énergie au roster des Lakers. Cette saison, Trent Jr. tourne à 18,6 points par match, mais ses performances depuis son retour dans le cinq de départ ont fait grimper sa cote. En effet, l’arrière a retrouvé une place de titulaire en janvier et cela s’est ressenti dans ses stats : 21 points, à 43% au tir, dont 37% du parking, avec une grosse activité tout terrain.

Les Raptors pourraient bouger certains de leurs cadres (Trent Jr. et Anunoby en tête), et de nombreuses équipes dans la ligue restent prêtes. Les Lakers partent de loin et ne semblent pas avoir les assets suffisants pour satisfaire Toronto, mais sait-on jamais, La La Land pourrait sauter sur l’occasion si cela est possible.

