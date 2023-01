Les matchs NBA qui ont eu lieu en France

À une semaine du NBA Paris Game 2023 (le 19 janvier), redécouvrez les matchs NBA qui se sont joués en France depuis la création de la Grande Ligue.

Souhaitant s’ouvrir à l’international, la NBA a lancé en 1978 les NBA Global Games, une série de matchs de pré-saison et de saison régulière, qui se jouent hors du sol américain et canadien. Asie, Amérique du Sud, Europe… La Grande Ligue a quasiment tout vu, y compris la France, qui a eu droit à sept rencontres – huit la semaine pro.

Warriors et Hornets, les précurseurs

Un moment d’histoire : le 18 octobre 1994 marque le tout premier match entre deux équipes NBA sur le sol français. Pour l’occasion, David Stern, le commissioner de l’époque décide d’envoyer les Golden State Warriors de Chris Mullin et Tim Hardaway et les Charlotte Hornets d’Alonzo Mourning, malheureusement blessé ce jour-là, et Larry Johnson. La franchise de la Baie sort d’une saison 1993-94 conclue par une élimination au 1er tour des Playoffs mais les Hornets, eux, n’ont même pas atteint la postseason.

C’est donc deux équipes en pleine préparation qui ont pris leur quartiers dans la capitale. Après un début de match maîtrisé, les Warriors se sont tranquillement imposés 132-116. Chris Mullin, la star de l’époque à Golden State à assumer son statut en scorant 25 points dont 14 dans le deuxième quart-temps, bien aidé par les 24 points de Latrell Sprewell et les 21 de Tim Hardaway. Les Hornets, sans Mourning ni Dell Curry (le papa de Steph) et avec un Larry Johnson pas à 100% n’ont pas fait le poids. C’est Robert Parish, Darrin Hancock et Michael Adams qui ont mené les Frelons avec 16 points chacun. Et dans un palais des sports de Bercy à guichets fermés, on ne pouvait pas s’empêcher d’avoir aussi un oeil sur le duel (très déséquilibré) entre Mugsy Bogues et Manute Bol. Le meneur des Hornets, 1m60 face au pivot des Warriors, 2m31 ont été les autres attractions du match.

Grizzlies-Spurs, TP de retour à la maison

Sept ans plus tard, le 8 octobre 2003, la NBA revient à Paris, avec un invité star : Tony Parker. Tout juste auréolé d’un titre – son premier – la saison d’avant, le meneur revenait pour la première fois dans l’Hexagone depuis sa draft . Les Grizzlies en pleine construction, viennent de vivre une saison compliquée finie à la 12ème place à l’ouest.

En quête du back-to-back, les Spurs avec leur trio Parker-Duncan-Ginobili, faisait face aux Grizzlies de Jason Williams et d’un jeune Pau Gasol. Devant un parterre de VIP (Zinédine Zidane, Thierry Henry…), la bande à Popovich domine son match face à Memphis et s’impose 105-93. Parker fait le show devant son public et termine meilleur marqueur avec 19 points, Duncan en double-double avec 15 points et 11 rebonds. En face, Pau Gasol fini avec 17 points, tout un symbole. C’est le début d’une grande rivalité entre Tipi et Pau, ainsi qu’une belle histoire d’amour entre les Français et les Spurs.

D-Wade vs Vince Carter, étincelles dans la capitale

Le 9 octobre 2008, Bercy accueille de nouveau des stars de la Grande Ligue. Cette fois-ci c’est le Miami Heat de Dwayne Wade et du frenchie Yakhouba Diawara qui vient affronter les New Jersey Nets de Vince Carter. Miami, en quête de son second titre après 2006 veulent se relancer après une saison 2007-2008 ratée et une élimination en Playoffs. Les Nets, qui ont terminé en bilan négatif, vivent une période compliquée et ont vu notamment Jason Kidd demander son transfert. Mais l’affiche, qui mets aux prises Dwayne Wade et Vince Carter à tout d’une exhibition. De nombreux coups d’éclats de Flash, des gros tomars de Vinsanity, qui sortira blessé avant la mi-temps, mais le public parisien se régale.

Pour le coup, c’est un match avec beaucoup de maladresse mais très équilibré, qui va même offrir un money-time. Et à la surprise générale, ce sont les Nets qui s’imposent sur le fil 100-98 après une dernière possession mal gérée par les Floridiens. Devin Harris inscrit 21 points pour les Nets, Wade 21 également pour Miami.

Gotham s’invite à Paris

6 octobre 2010 : New York s’invite en ville. Après les Nets deux ans avant, c’est au tour des Knicks et de leur recrue Amare Stoudemire de venir jouer à Bercy. La Grosse Pomme, avec dans ses rangs Ronny Turiaf, affrontent les Minnesota Timberwolves de Kevin Love. Les deux franchises sont en reconstruction et ne sont pas allées en Playoffs l’année précédente, sont encore en rodage.

Match fermé et serré jusqu’au bout entre deux équipes qui ont fait tourner (aucun joueur à plus de 25 minutes de jeu), qui sera finalement remporté par Minneapolis 106-100, grâce à une grosse domination au rebond. Kevin Love termine à 17 points, Ronny Turiaf a seulement 2 points et 2 contres.

24 janvier 2020, premier match officiel

Il faut attendre 10 ans pour revoir la Grande Ligue se délocaliser à Paris. Adam Silver voulait du changement et de la nouveauté, c’est désormais chose faite : un match de saison régulière se déroulera à Bercy. Comme la tradition le veut, chaque année la NBA fait jouer une rencontre de saison régulière en Europe. Habituellement tenue à Londres (entre 2011 et 2019), l’instance a décidé de réunir tout le gratin de la balle orange à Paname. L’arena de Bercy fait salle comble comme d’hab’ et pour cause : les Charlotte Hornets de Nicolas Batum affrontent les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo.

La rencontre était attendue. Avec Tony Parker et Michael Jordan himself dans les tribunes, les deux équipes n’ont pas trop déçues et les Bucks se sont imposés 116-103. Le Greak Freak a fait son chantier habituel avec un gros double-double à 30 points et 16 rebonds. En face, les Hornets ont été portés par le duo Malik Monk (31 points) et Devonte Graham (19 points). L’organisation a plu aux dirigeants de la ligue qui avaient promis de revenir : ce sera chose faite le 19 janvier prochain, avec un match entre les Bulls et les Pistons.

Magic Johnson et Michael Jordan, rois de Paris

Les plus anciens d’entre vous se rappellent sûrement de l’Open McDonald’s, cette compétition amicale qui se faisaient affronter les meilleures équipes européennes et une équipe NBA. La France a accueilli deux fois le tournoi : en 1991 et 1997. En 1991, ce sont les Los Angeles Lakers de Magic Johnson qui sont sortie dans la capitale. Les Angelinos ont prévu d’affronter Badalone et les CSP Limoges. Oui oui, vous ne rêvez pas, un match Lakers-Limoges a bel et bien existé et s’est terminé en large victoire pour la franchise d’Hollywood (132-101) avec 21 passes décisives pour le meneur star.

Six ans plus tard, c’est au tour des Chicago Bulls de venir un jouer un match à Paris. Les champions en titre ont notamment affronté le PSG Racing. Sans Pippen ni Rodman, les Bulls sont accrochés mais Michael Jordan régale toute la salle avec 29 points, et Chicago s’impose 89-82.

TP face à l’ASVEL, comme un symbole

Le 5 octobre 2006, les San Antonio Spurs sont de retour en France, dans le cadre d’une tournée pour le NBA Live Europe, une série de matchs amicaux entre des franchises NBA et des équipes européennes. Ironie de l’histoire, les Spurs de Tony Parker affrontent… l’ASVEL, club dont TP deviendra le propriétaire des années plus tard.

Pour l’occasion, les conditions du match vont mixer règlements européen et américain. Les quarts-temps feront 12 minutes (contre 10 en Europe), tandis que la ligne à 3-points sera légèrement plus proche sur les corners. Les Lyonnais vont logiquement s’incliner 115 à 90 face à ceux qui, quelques mois plus tard, soulèveront le titre NBA. Les Spurs prennent le large au bout d’un quart temps, grâce à un énorme Tony Parker (26 points et 10 passes). TP qui réussi à Lyon, c’était écrit finalement.

Mine de rien, la France et la NBA ont une grande histoire commune, et ils auront l’occasion de fêter ça ce jeudi 19 janvier.

Source : Basketball Reference, AP News