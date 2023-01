On est samedi, c’est le week-end, et le week-end il y a souvent des matchs tôt en NBA. Aujourd’hui, on a droit à un Heat – Bucks bien sympathique dès 19h. Qui dit non ?

# LE PROGRAMME

19h : Heat – Bucks

1h : Hornets – Celtics

1h : Pacers – Grizzlies

1h30 : Raptors – Hawks

2h : Wolves – Cavaliers

3h : Jazz – Sixers

4h : Blazers – Mavericks

# À NE PAS MANQUER

Un match à horaire européen, c’est toujours un plaisir. Encore plus quand on a droit à une belle affiche de la Conférence Est entre Miami et Milwaukee. Affiche qui rappelle d’anciennes grosses confrontations en Playoffs, affiche qui sera également un remake de la rencontre opposant ces deux équipes jeudi dernier.

Il y a deux jours, le Heat a fait régner sa loi à la maison en s’imposant 108-102 sous l’impulsion d’un grand Bam Adebayo (24 points, 12 rebonds), et d’un Gabe Vincent qui a sorti le match de sa vie (28 points). Elément important à avoir en tête tout de même, Giannis Antetokounmpo n’a pas joué, ni Khris Middleton, ce qui a laissé Jrue Holiday un peu tout seul face à la bande à Jimmy Butler. Mauvaise nouvelle pour Milwaukee, le Greek Freak brillera une nouvelle fois par son absence ce soir, lui qui a toujours bobo au genou. Côté Heat, on ne verra pas Kyle Lowry, Tyler Herro et Caleb Martin, qui viennent tous d’être annoncés out.

Qui va tirer son épingle du jeu cette fois-ci ?

# À SUIVRE ÉGALEMENT