Potentiellement agent libre dans quelques mois, Draymond Green fera partie des prochains dossiers à surveiller sur le marché de la Free Agency. Existe-t-il un scénario où Draymond ne porte plus le maillot des Warriors dès la saison 2023-24 ? La réponse est oui, et c’est Green lui-même qui le dit.

Depuis l’épisode de la patate sur Jordan Poole et les grosses extensions de contrat signées par ce dernier (128 millions sur quatre ans) et Andrew Wiggins (109 millions sur quatre ans), l’avenir de Draymond Green à Golden State s’est quelque peu assombri. Les Warriors – qui se retrouvaient déjà avec une luxury tax record la saison dernière (plus de 170 millions de dollars) – vont voir leur facture devenir de plus en plus salée, de quoi se poser des questions sur l’avenir d’un joueur de 32 ans comme Draymond qui arrive potentiellement en fin de contrat.

Interrogé par Taylor Rooks de Bleacher Report concernant le scénario d’un avenir qui s’écrit ailleurs qu’à Golden State, Green n’y est pas allé par quatre chemins.

“Honnêtement, mes jours (aux Warriors) sont comptés. Je sais que c’est un business. On a tendance à penser que quelqu’un nous doit quelque chose grâce à ce qu’on a accompli. Il faut être idiot pour penser ça. C’est comme si vous cherchiez à avoir le cœur brisé, à être déçu. Non, il vaut mieux se dire, ‘laissez-moi apprendre ce business’. Si vous ne connaissez pas le business, vous pouvez être pris de court. J’adorerais rester ici pour toujours. Mais je comprends la luxury tax, je comprends que les jeunes qui montent doivent être payés. Je comprends toutes ces choses.”

Tiens on a presque l’impression que Draymond prépare son départ, vous trouvez pas ?

Il y a quelques semaines, Draymond Green avait déclaré qu’il comptait jouer encore 4 ou 5 ans en NBA et qu’il ne voulait pas prendre pour acquis l’opportunité de faire toute sa carrière dans sa franchise de cœur. Mais dans le même temps, son discours était assez similaire : la NBA est un gros business et toutes les bonnes choses ont une fin. Et chaque fin est un nouveau commencement.

Ce nouveau commencement pourrait-il se dérouler du côté de Los Angeles par hasard ? C’est un peu la rumeur à la mode sur le dossier Draymond. Avec les Lakers qui auront la marge salariale pour proposer un joli contrat à Green l’été prochain, c’est en tout cas une possibilité à prendre au sérieux. Surtout quand on connaît l’amour que porte Green à son pote LeBron…

