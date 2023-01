Résultats décevants, blessures, trou d’air dans le money-time… Toronto déçoit en cette première moitié de saison. Les Dinos étaient attendus cette année, avec un collectif jeune et solide qui a montré l’étendue de ses capacités la saison dernière. Et si on est les premiers à chanter les louanges de Nick Nurse quand tout va bien, on ne va pas hésiter à faire sa Diss Track quand ça va mal.

La meute de Raptors du Canada a pris un sacré coup de froid. 16 victoires pour 21 défaites et une 12e place à l’Est, c’est pas vraiment ce qu’on espérait aux potes de Drake. Mais que se passe-t-il à Toronto ? On va commencer par le commencement : les blessures. Un vrai sujet touchy pour les Dinos, et un problème qui a causé plus d’une défaite. Tous les cadres ont été absents à un moment ou un autre cette saison. Si Scottie Barnes n’a été out “que” 3 matchs, et qu’OG Anunoby n’en a manqué “que” 4, on en compte en revanche 7 pour Gary Trent Jr, 8 pour Fred VanVleet et 10 pour Pascal Siakam. Spicy P est énorme quand il est sur le terrain, mais faut-il encore qu’il y soit suffisamment.

Ah par contre, quand les vétérans sont présents, le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils jouent. 37 minutes par match pour Siakam, la plus haute moyenne de minutes de toute la Ligue alors même que l’intérieur a été blessé. Ah, et dans le top 10 des minutes par match en NBA, on retrouve aussi FVV et OG, histoire de faire bonne mesure. C’était déjà le cas la saison dernière, d’ailleurs. On retrouvait tout en haut du classement Pascal Siakam et Fred VanVleet, ex-aequo avec près de 38 minutes chacun, mais aussi Scottie Barnes au 9e rang et GTJ 14e. On en viendrait presque à parier que sous un masque de Nick Nurse, c’est en fait Tom Thibodeau qui se cache.

Y’a un moment Nick Nurse va aussi falloir qu’on parle. pic.twitter.com/ilg1y1DlQv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2023

L’avantage avec cette tactique, c’est qu’elle marche un temps. L’inconvénient, c’est qu’elle ne marche qu’un temps. Et ça saute aux yeux quand on regarde Toronto en ce moment : ces Raptors-là sont épuisés. Le moyen le plus flagrant de s’en rendre compte ? Les regarder jouer en overtime. C’est arrivé deux fois cette saison, à Atlanta et Philadelphie, et par deux fois les Dinos ont été complètement dépassés. Eh ouais, plus de jus. On ressent aussi énormément le problème en défense. La saison dernière, Toronto basait sa réussite principalement sur elle, malgré un meneur d’1m85 dans le cinq majeur et la présence d’un rookie. Cette saison, les Raptors ont dégringolé de la 10e à la 19e place au rating défensif, et ce même avec un candidat DPOY – OG Anunoby – dans leurs rangs. Fred VanVleet, 6e meilleur intercepteur de la Ligue l’an dernier, se fait aujourd’hui exposer par ses vis-à-vis, et les oublis de rotation se multiplient chez tout le monde.

Alors on fait quoi ? On continue de forcer jusqu’à surcharger l’infirmerie, ou on se décide à trouver de vraies solutions ? Non, parce que là, Toronto va droit dans le mur.