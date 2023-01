Deuxième trophée de joueur du mois de la saison décerné en TTFL. Si en NBA, Luka Doncic et Joel Embiid ont été plébiscité, les chiffres ne mentent pas en TrashTalk Fantasy League et c’est Zoumy avec ses 1579 points qui est couronné.

Salut Zoumy. Félicitations, tu es le meilleur joueur de TTFL du mois de décembre. Tes premières impressions ?

Oh et bien tout est allé très vite… En tout cas, cela m’a permis de passer une fin d’année palpitante et, je dois l’avouer, un peu stressante à partir du moment où j’ai vu que je pouvais aller chercher la première place. J’ai peu dormi les dernières nuits de décembre, je me réveillais 2 à 4 fois par nuit en mode : “ça en est où les matchs ? J’ai fait le bon choix ou pas ?”, ce jeu rend fou ! Je suis en tout cas très fier de cette perf, qui est de loin mon plus bel accomplissement individuel depuis que je joue.

Tu peux te présenter un peu ? Depuis combien de temps tu joues ? Quel est ton bilan lors des saisons précédentes ?

Je m’appelle Max, j’ai 34 ans, je suis infirmier libéral et j’habite dans la région lyonnaise. Si je compte bien c’est ma 6eme année de TTFL, c’est d’ailleurs ce jeu qui m’a fait suivre à nouveau la NBA, que je n’observais que de loin depuis quelques années. Mon bilan des années précédentes est plutôt mitigé. Normalement, j’arrive à finir dans le top 5000 mais je suis assez irrégulier, alternant les grosses séries comme ce mois-ci, et les carottes à d’autres moments. J’étais 14000eme début décembre, mon début de saison était catastrophique, puis j’ai été touché par la grâce, et j’ai gagné plus de 13000 places en 1 mois…

Et bien le combo Max + infirmier libéral, ça semble être la formule pour cartonner au jeu puisque le joueur de novembre remplissait déjà ces conditions ! Je vois que tu joues aussi en équipe, #GuyRoux qui semble moins efficace que toi malgré un trio de tête solide. Tu peux nous parler de cette équipe ?

Je suis avec #GuyRoux depuis ma première saison TTFL, on est un super groupe, on s’entend bien et l’équipe est stable. Je crois que ça fait au moins 3 saisons qu’on est les 10 mêmes dans la team. On a un groupe Whatsapp dédié sur lequel on échange tous les jours sur la TTFL, et plus largement sur la NBA et le basketball en général. On est même 5 dans l’équipe à se connaître dans la vraie vie, on jouait au basket ensemble. L’un de nous nous a trainé dans la TTFL et nous a fait intégrer la team dans laquelle il était, depuis, c’est une grande histoire d’amour à 10 (vous faites pas trop de films). On s’en sort plutôt bien depuis nos débuts, on a déjà fait 2 finales dont 1 titre, avec des classement en régulière bien corrects. Notre meilleure année, on s’était qualifiés en ligue 4. Bon, cette saison, on est clairement en dessous de nos standards habituels. On est en effet que 3 dans la team à tirer notre épingle du jeu pour le moment, mais je n’oublie pas qu’il y a un mois, j’étais dernier de l’équipe. J’ai confiance en mes coéquipiers pour redresser la barre, c’est dans l’adversité qu’ils sont les meilleurs.

Avec cette prestation, quelles sont tes ambitions sur le reste de la saison ?

Comme je le disais plus haut, je suis habitué aux séries, qu’elles soient positives ou négatives, donc je ne me mets pas vraiment d’objectif. Tout peut aller très vite dans ce jeu, et 2023 ne commence pas bien pour moi en TTFL… Disons que je serai déjà très content si je finis la saison dans les top 1000.

Et d’un point de vue collectif, quel est l’objectif de votre équipe ?

Ah ! Là par contre il y a des objectifs et de l’ambition, le basket est un sport d’équipe, il ne faut pas l’oublier. Déjà, peu importe la ligue dans laquelle on est en fin d’année, on veut le titre, il n’y a rien d’autre qui compte. Sinon, notre objectif en début d’année était d’être en ligue 3, mais vu où on en est aujourd’hui, ça va être compliqué. Disons que si on finit l’année dans le top 100 par équipe, on sera content.

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que tu as réussi ? Tu avais misé sur Luka Doncic pour son éphémère record du jeu par exemple ?

Oui, une dinguerie ce match de Luka, incroyable ! J’étais fou en me levant, j’ai pensé qu’à ça toute la matinée… Dire que son record de points en TTFL est déjà tombé, je n’aurais pas imaginé. Cette perf a clairement fait du tri dans le haut du classement de décembre. J’ai enchaîné avec DeRozan le lendemain qui a fait BP aussi, et là j’ai commencé à rêver de première place. C’est le king et ses 78 pts le 30/12, pour son anniversaire, qui m’ont permis de prendre le lead (grâce aux bons conseils de mon coéquipier Ricoux), on était 5 à se tenir dans un mouchoir de poche et j’étais le seul à l’avoir pris, c’est là que je suis passé devant. Avant cela, il y avait eu le BP avec Jokic au Christmas Day qui avait une saveur particulière, un cadeau en plus.

Est-ce que tu as quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

Franchement c’était un mois de fou ! J’ai pris une carotte en début de mois (11 avec Gobert), sinon j’ai fait 4 fois des scores à une trentaine de points et le reste c’est quasiment que du plus de 50 points. Je ne comprends toujours pas comment j’ai pu enchainer à ce point.

Un petit mot ou quelques conseils pour tes adversaires ?

Évitez de croiser #GuyRoux en PlayOff, on ne fera pas de quartier !

Merci beaucoup pour cet échange et bon courage pour la suite de la saison. Attention à ne pas trop fêter ce trophée et à se laisser aller.