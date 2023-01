Chaque saison NBA a son lot de dingueries, et la campagne 2022-23 n’y fait pas exception. Celle-ci semble être placée sous le signe des performances individuelles au scoring, et ça n’est pas pour nous déplaire. Alors on se permet de vous proposer un petit listing de tous les matchs où un joueur a dépassé les 50 pions. Spoiler : y’en a pas qu’un.

14. C’est le nombre de fois où un joueur a inscrit 50 points ou plus cette saison en NBA. Quatorze. Histoire de vous donner un comparatif, la moyenne de ces occurrences sur une saison est de 18,2 sur la période 2017-22. Mais sur une saison entière ! Pour le moment, aucune équipe n’a joué ne serait-ce que la moitié de ses matchs de saison régulière, et pourtant le total de 50-Point Games égale déjà celui de 2020-21. Des 71 points de Donovan Mitchell ce lundi aux 59 patates de Joel Embiid en novembre, retour sur tous les matchs à 50 points de la saison :